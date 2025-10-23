Madrid aprueba 17,3 millones de euros en ayudas directas por nacimiento o adopción

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha autorizado un gasto plurianual de 17,3 millones de euros para la financiación de una convocatoria pública de ayudas directas por nacimiento o adopción incluida en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029 del Ayuntamiento de Madrid, que tiene como objetivo convertir a la capital en la mejor ciudad donde crecer.

Tal como ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, podrán beneficiarse de este apoyo económico las familias de menores nacidos o adoptados entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de agosto de 2026 que cumplan los requisitos establecidos.

La cuantía que percibirá cada familia asciende a 500 euros por el primer hijo, 750 euros por el segundo y 1.000 euros por el tercero y siguientes. La ayuda es universal, por lo que no se impondrá limitación alguna por renta de la unidad familiar ni por edad de los progenitores. Tan solo se pedirá al progenitor solicitante estar empadronado en la capital desde hace, al menos, cinco años. Esta subvención es compatible con otras previstas para la misma finalidad impulsadas por otras administraciones o entes públicos o privados.

Podrá solicitarse a partir del próximo mes de noviembre a través de los canales que el Consistorio dará a conocer próximamente. El plazo de presentación de dichas solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente al nacimiento o adopción. En el caso de los nacidos entre el pasado 1 de junio y el día en que se publique oficialmente la convocatoria, también dispondrán de un periodo de dos meses para realizar el trámite, que comenzará a computarse desde el día siguiente a la fecha de publicación de dicha convocatoria.

El Ayuntamiento de Madrid ha consignado un presupuesto de 17,3 millones de euros a esta convocatoria pública de subvenciones que tiene como objetivo fomentar la natalidad en la ciudad. En concreto, el crédito para 2025 alcanza los 8 millones de euros y el del año 2026, se eleva hasta los 9,3 millones de euros. No obstante, el importe podría incrementarse en función de la demanda.

El Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad es la responsable de la tramitación de la convocatoria y será apoyada en esta gestión por una entidad colaboradora que ha resultado adjudicataria de un procedimiento de licitación abierto. Tras comprobar que los solicitantes cumplen los requisitos establecidos para ser beneficiarios, se abonará la ayuda en un pago único.

Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación

Esta convocatoria de ayudas directas por nacimiento o adopción da cumplimiento a la medida número 39 del Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029, la estrategia que guía la política municipal en materia de protección de la maternidad y paternidad, fomento de los nacimientos e impulso a la conciliación de la vida personal y laboral de las familias. Dicho plan está compuesto por 50 iniciativas y está dotado con 1.275 millones de euros para ejecutarlas.

Desde la aprobación del plan, en diciembre de 2024, ya se han puesto en marcha distintas medidas. Entre ellas, destacan la apertura del octavo centro de apoyo a las familias (CAF 8); la expansión del servicio de apoyo a la crianza Casa Grande, pasando de cuatro sedes a ocho, o la inauguración de la Escuela Infantil María Moliner, la número 75 de la red municipal.

Además, ya se ha lanzado la convocatoria de la Beca Infantil Plus del curso 2025-2026, que contempla un aumento del presupuesto de 4,2 a 5,1 millones de euros y la mejora en el proceso de pago, que se realizará cada dos meses y no al término del curso escolar. Asimismo, la oferta de campamentos municipales de este verano para facilitar la conciliación de las familias ha alcanzado una cifra récord de más de 41.000 plazas gracias a la incorporación de las 2.100 plazas de una nueva modalidad de campamentos que se desarrolló la primera semana de septiembre.