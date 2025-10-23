Barajas celebra este sábado el Certamen Nacional de Pintura Rápida El Capricho 2025

El distrito de Barajas celebra este año la XXI edición del Certamen Nacional de Pintura Rápida El Capricho en Otoño, que tiene como finalidad promover la cultura a través de los valores pictóricos. Tendrá lugar el sábado 25 en el parque de El Capricho, entre las 9:00 y las 14:00 horas, si las condiciones meteorológicas lo permiten; si no, se pospondrá, lo que se comunicará con la debida antelación.

Promovido por la Junta Municipal del Distrito de Barajas, la convocatoria de este año ha superado las 60 inscripciones. Han podido presentarse personas mayores de edad residentes en España. Durante el desarrollo del certamen, cada participante deberá estar provisto del material necesario, incluido el caballete en el que se mostrará su obra por la tarde. El soporte habrá de ser liso, rígido y de color blanco (lienzo, tablero, etc.), de 50×50 centímetros como mínimo y 1×1 metros como máximo y deberá estar provisto de una hembrilla o arandela para poder ser colgado en la exposición de las obras preseleccionadas.

El estilo y la técnica de los trabajos presentados serán libres y su temática girará en torno al parque de El Capricho: sus paisajes, edificios, paseos, monumentos, etc. Puntuará de forma negativa la representación de imágenes distintas a las que se puedan ver en el momento y lugar en el que se encuentre el participante durante el certamen.

Exposición y entrega de premios

Una vez concluida su obra, cada artista deberá exponerla en un caballete a lo largo de los paseos aledaños habilitados. Se presentarán sin firmar, siendo rechazadas las obras que incumplan este requisito. La organización hará una preselección de un máximo de 22 obras, entre las que se seleccionará a los ganadores, que el jurado comunicará el mismo sábado.

Habrá tres premios, dotados con 3.500, 2.500 y 1.500 euros, que se concederán atendiendo al valor artístico de la obra, su originalidad, la técnica empleada, los materiales utilizados y su capacidad de transmitir cuanto se ve y se siente en el parque de El Capricho en el momento en que tiene lugar el pintado de las obras. Las obras ganadoras y el resto de los trabajos preseleccionados serán expuestos en el Centro Cultural Gloria Fuertes hasta el 23 de noviembre.