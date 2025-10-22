Ruido de cazuelas para exigir la llegada del metro al barrio de Las Águilas (Madrid)

La Asociación Vecinal Las Águilas, en el distrito de Latina, ha convocado una manifestación para el próximo domingo 26 de octubre a las 12:00 horas con el objetivo de presionar a la Comunidad de Madrid para que incluya una estación de Metro en su barrio, aprovechando la próxima ampliación de la Línea 11 del suburbano.

La protesta se iniciará en el Mercado de Águilas (calle Blas Cabrera, 125), sede del colectivo vecinal, y finalizará en la explanada frente al IES García Morato, en la calle Soledad Cazorla. La entidad ha animado a los vecinos a acudir a la marcha con cazuelas, sartenes y pitos para «hacer mucho ruido» por su demanda.

La demanda histórica por el aislamiento

La reclamación de una estación de Metro en Las Águilas es una demanda vecinal que se extiende por más de una década. El barrio es el segundo más poblado de Latina, con más de 52.000 habitantes, y sin embargo, carece de conexión directa con el suburbano. Las paradas de Metro más cercanas están a unos 20 minutos a pie.

La ampliación de la Línea 11, que planea extender la ruta por el sur desde La Fortuna hasta Cuatro Vientos, ha reavivado la lucha vecinal. Los vecinos argumentan que el trazado pasará «muy cerca» de la zona, por lo que desviar ligeramente el túnel para abrir una parada en el barrio no sería «muy complicado». El Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid ha rechazado la demanda hasta el momento.

Para combatir su aislamiento, la mayoría de los residentes utiliza la línea 34 de la EMT, que tarda más de una hora en llegar a Cibeles y a menudo circula abarrotada. De hecho, esta línea es la más demandada del municipio desde hace nueve años consecutivos. La protesta del 26 de octubre llega tras una intensa movilización que ha incluido:

Varias concentraciones callejeras y ante la Junta Municipal de Latina.

Mesas informativas y reuniones con todos los partidos políticos.

Una campaña de recogida de firmas que ya ha superado los 10.000 apoyos, de los cuales 8.000 se recogieron a través de la plataforma Change.org

La Asociación Vecinal Las Águilas cuenta con el respaldo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y de la Coordinadora Vecinal de Latina (COVELA). A pesar de contar con dos paradas de Cercanías (Las Águilas y Maestra Justa Freire), ninguna ofrece conexión con el centro de la capital.

La entidad vecinal ha confirmado que participará en el próximo periodo de alegaciones cuando el Gobierno regional haga público el proyecto de trazado de la ampliación sur de la Línea 11, decididos a luchar por la estación que consideran clave para dejar de ser un «barrio de segunda».

Foto: @av_lasaguilas.