Madrid recurrirá en la Audiencia Nacional la declaración de la Casa de Correos (Puerta del Sol) como Lugar de Memoria

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado la presentación de un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional contra la intención del Gobierno central de declarar la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional en la Puerta del Sol, como Lugar de Memoria Democrática.

La decisión de recurrir se produce tras la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que formaliza esta declaración. En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García Martín calificó la resolución de «sectaria y contraria a la Historia y a la verdad». El portavoz regional esgrimió varios argumentos para fundamentar la impugnación legal:

Caducidad del Expediente: Según el Gobierno de Madrid, el expediente de declaración habría caducado al haber transcurrido más de un año desde su incoación hasta la publicación de la decisión.

Vínculo Histórico: García Martín defendió que el edificio, con más de 250 años de historia, tiene una «vinculación evidente con el periodo de la Ilustración», tal como recogería un informe de la Real Academia de la Historia. El consejero considera que vincular el edificio a «una pequeña parte de su dilatada historia» responde a un «intento sectario de manosear a esta institución».

Resignificación Institucional: La Comunidad de Madrid subraya que la Real Casa de Correos es un edificio «completamente resignificado» al ser la sede de la Presidencia y «casa común de todos» los madrileños, y que por ello, defenderán «los intereses de la institución y de los madrileños».

El consejero también deslizó críticas políticas, refiriéndose a la decisión como una «nueva cortina de humo para no hablar de la corrupción de Estado» y tildó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «autócrata».

La Comunidad de Madrid asegura que su recurso se presentará «de inmediato» porque les amparan «la Ley, la verdad y la historia», además de contar con el aval de «los expertos». El recurso busca defender la institución y la historia del edificio.