CentroCentro inaugura temporada con dos exposiciones en torno a Madrid

CentroCentro, espacio de arte del Área de Cultura, Turismo y Deporte, inaugura esta tarde la temporada de exposiciones con dos propuestas que plantean dos visiones diferentes de Madrid y su vida cultural: Estratos. La inmortalidad de lo efímero, de Miluca Sanz, y Cromos de artista, de Luis Pérez Calvo.

Estratos. La inmortalidad de lo efímero, Miluca Sanz

Comisariada por Estrella de Diego, Estratos. La inmortalidad de lo efímero, de Miluca Sanz, reúne en formato audiovisual una selección de los conocidos diarios de la artista, inspirados en la poética de lo cotidiano, lo fugaz y lo efímero. Miluca Sanz lleva años persiguiendo el tiempo escurridizo que el calendario sueña con detener. Un “tiempo líquido”, como ella lo define, que la ha obsesionado y que exorciza en sus particulares diarios para que no se escabulla.

Sanz fotografía momentos y lugares en Madrid –la salida de un concierto, la visita a un museo, caminar deprisa en medio de la lluvia, recorrer las calles sin más– cuyas huellas trata de fijar y retener para que no desaparezcan. Data las imágenes con la hoja correspondiente del calendario Myrga en su mano, registrando ese acontecimiento que solo pudo ocurrir ese día, en ese lugar.

La selección que se puede ver en Estratos corresponde a Diario-Calendario, un proyecto que la artista realizó a través de Instagram a lo largo de 2013 y que ahora pasa de formato digital a expositivo. La muestra incluye, además, una obra concebida específicamente para el espacio de CentroCentro, una instalación de reliquias rescatadas de esos momentos capturados en fotografías, con la que Sanz propone una arqueología propia de la ciudad. Son objetos corrientes mostrados sin jerarquías, siguiendo el orden de la página entera del calendario de julio de 2025, que aparecen en las fotografías y se exponen como fósiles congelados en el tiempo.

La exposición se podrá visitar hasta el 26 de abril de 2026, en la 3ª planta de CentroCentro, con entrada gratuita.

Cromos de artista, Luis Pérez Calvo

Cromos de artista, de Luis Pérez Calvo, comisariada por Carlos Delgado Mayordomo, muestra una selección de las más de quinientas obras pictóricas que el artista ha creado tras recorrer, a lo largo de la última década, exposiciones madrileñas y, en ocasiones, por otras latitudes. Más que documentar lo visto, lo recrea desde un imaginario que se nutre del cine de serie B, el circo, las verbenas, los tebeos, los rótulos de tiendas de barrio y las portadas de discos de vinilo. Su itinerario va más allá de los grandes museos y se adentra en galerías, talleres, espacios independientes o proyectos culturales efímeros.

Luis Pérez Calvo denomina a este conjunto Cromos de artista, evocando aquella forma primera de coleccionismo popular, con sus álbumes y sobres sorpresa, que practicó en su infancia en la madrileña plaza del Campillo, los domingos en El Rastro. Como en aquellos primeros juegos de colección, su aproximación al arte es entusiasta, curiosa, situada y relacional. En palabras del comisario, “su mirada funciona como contrapunto a los relatos dominantes de la escena artística: no responde a criterios académicos, institucionales o comerciales, sino que se guía por afinidades estéticas y vínculos personales”.

La exposición está integrada por una selección de “cromos” y un mural efímero realizado in situ, un mapa en el que se ubican las instituciones, galerías y talleres que acogieron estas exposiciones. La muestra invita a leer la historia reciente del arte desde un ángulo inesperado, a reconstruir de manera colectiva aquello que vimos o dejamos pasar.

Cromos de artista puede visitarse hasta el 26 de abril de 2026, en la planta 3 de CentroCentro, con entrada gratuita.