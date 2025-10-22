Madrid destinará 46 millones de euros al suministro de implantes auditivos para intervenciones en sus hospitales

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido hoy la tramitación del Acuerdo Marco para el suministro de implantes auditivos, la renovación de componentes externos y el material necesario para su instalación en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), con una inversión de 46,4 millones de euros.

Estos equipos están indicados en pacientes adultos y pediátricos con ausencia, pérdida o deterioro auditivo, y permiten mejorar la comunicación y la interacción social de estas personas. En los casos de hipoacusia severa o profunda, devuelven la capacidad de oír, y en los niños contribuyen de forma decisiva a su desarrollo lingüístico y rendimiento académico.

Su uso también ayuda a prevenir problemas asociados a la pérdida auditiva como aislamiento, dificultades de aprendizaje, trastornos de salud mental, pérdida de productividad laboral o situaciones de dependencia.

El nuevo acuerdo incluye cerca de 1.000 dispositivos entre los que se encuentran: implantes cocleares, instalados quirúrgicamente para restaurar la audición; de conducción ósea, que transmiten el sonido directamente al oído interno a través del hueso; de tronco cerebral, que estimulan los núcleos cocleares para recuperar la audición, o implantes activos de oído medio, colocados en el quirófano para mejorar la transmisión del sonido.

El contrato contempla, asimismo, el suministro de los procesadores externos y el material complementario necesario para su correcta instalación y funcionamiento en los centros hospitalarios de la red pública madrileña.