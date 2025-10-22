DistritosMoncloa - AravacaNoticias

Herido grave un trabajador de la Línea 6 de Metro tras cortarse el brazo con una radial

Un hombre de mediana edad, trabajador de una de las empresas que están llevando a cabo las obras de modernización en la Línea 6 de Metro de Madrid, ha resultado herido grave tras cortarse el brazo con una radial.

Los hechos han ocurrido pasadas las 6 de la tarde de este miércoles, 22 de octubre, en el interior de la estación de Ciudad Universitaria, perteneciente a la «Circular». Por causas que aún se investigan, el operario manejaba una radial cuando ha sufrido un corte profundo en el antebrazo derecho.

Sanitarios del SUMMA 112 de la Comunidad de Madrid han atendido en la misma estación a la víctima, que se encontraba estable y consciente. Finalmente ha sido trasladado al Hospital de La Paz, donde ha ingresado con pronóstico grave.

Agentes de la Policía Judicial de la Policía Nacional desplazados al lugar del suceso han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este nuevo accidente laboral en la ciudad de Madrid.

