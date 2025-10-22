El concejal Carlos Izquierdo ha presentado esta mañana el cartel de la 44ª Semana de Cine Español en Carabanchel y el 36º Certamen de Cortometrajes del distrito, que tendrán lugar del 15 al 25 de enero en los centros culturales San Francisco La Prensa y Fernando Lázaro Carreter. Durante la presentación, Izquierdo ha señalado que “con este festival, el barrio de Carabanchel se transforma en un punto de encuentro para creadores, profesionales y amantes del cine que buscan descubrir nuevas miradas y disfrutar de emocionantes historias”.

Como novedad, el Certamen de Cortometrajes incluirá un quinto premio en la categoría ‘Animación’, lo que amplía la oferta del festival de películas de corta duración que más dinero otorga en España, con 22.000 euros repartidos entre los galardonados. En esta edición, se han presentado 147 cortos, 23 más que en 2025, reflejo del crecimiento que vive el certamen.

La gala de inauguración tendrá lugar el 15 de enero en el Auditorio Caja de Música de CentroCentro. Allí se darán a conocer el padrino del festival, que en 2025 fue la actriz María Estévez, y la figura femenina del cine homenajeada en esta edición, que recogerá el testigo de la actriz Fiorella Faltoyano.

Las proyecciones comenzarán el día 19 de enero, en horario matinal y de tarde, e irán precedidas de uno de los cortometrajes finalistas. Las sesiones infantiles tendrán lugar los días 24 y 25 a las 12:00 horas. La última proyección del programa tendrá lugar el 25 de enero a las 18:00 h en el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter.

El barrio del cine en Distrito 11

La presentación de la Semana de Cine Español en Carabanchel se ha realizado en la Colonia del Tercio Terol, vinculada en los últimos años al séptimo arte por la cantidad de estudios, compañías y profesionales del cine que han escogido el distrito para residir. De las 600 viviendas que conforman esta colonia histórica, más de 100 son ya la residencia habitual de grandes profesionales del sector.