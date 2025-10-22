El cine tiene un papel protagonista en Distrito 11, el proyecto que aúna todas las expresiones artísticas de Carabanchel. La Semana de Cine Español en Carabanchel nació en 1981 gracias al movimiento ciudadano del distrito y es ya un referente no solo en Madrid, sino a nivel nacional. Esta cita incorpora cada año más actividades y atrae a un público cada vez más numeroso, interesado en las diferentes proyecciones y en las charlas y mesas redondas que reúnen a directores, actores y otras personalidades del mundo del séptimo arte.