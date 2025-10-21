Más Madrid solicita a Almeida que ejecute la orden de cierre de un hostel «ilegal» pendiente tras más de un año

El grupo municipal de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital ha registrado un escrito exigiendo a la Agencia de Actividades la ejecución forzosa inmediata de la orden de cese al hostel que opera en la quinta planta de la cuesta de Santo Domingo, 18, en el distrito de Centro.

Se trata de un hostel ilegal que se derrumbó sobre una vivienda familiar el pasado 20 de abril y que al parecer tenía una orden de cese desde junio de 2024 que «el Ayuntamiento no ejecutó», tal y como ha denunciado el portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, junto a la familia afectada.

«Y seis meses después, con parte de la vivienda afectada por el derrumbe apuntalada todavía, el gobierno de Almeida sigue sin clausurar de manera efectiva este negocio ilegal», ha subrayado durante su visita al piso afectado por el derrumbe de parte de este hostel ilegal.

«Políticas de pelotazos urbanísticos»

En otro orden de asuntos, Eduardo Rubiño se ha referido a la sentencia sobre los macroaparcamientos del estadio Santiago Bernabéu, «un varapalo a las políticas de pelotazos urbanísticos en favor de los privados que practica el alcalde Almeida». Más Madrid «lleva denunciando desde 2022 este despropósito, un proyecto hecho a medida del club blanco, con cero interés público y que, gracias a la movilización vecinal, la Justicia ha parado».

Por otro lado, el portavoz en funciones ha aludido al mantenimiento parcial de las medidas cautelares sobre las pancartas que cuelgan de los balcones del grupo municipal sobre Palestina. El juez ha resuelto el mantenimiento parcial de las cautelares previas, de manera que admite la permanencia del mensaje «Palestina libre» y levanta la suspensión de la retirada de los mensajes que contienen la expresión «genocidio”.

«Respetamos el sentido en que se pronuncia, aunque no sea el esperado, y recordamos que, como indica en él el propio juez, no se prejuzga el fondo sino la continuidad o no de la suspensión de la ejecución de la retirada hasta que haya una sentencia. Ahora corresponde a Borja Fanjul notificarnos cómo y cuándo proceder, puesto que es su resolución la que estaba suspendida», ha apuntado Rubiño.