El Ayuntamiento clausura el hostel ilegal de Santo Domingo

El Ayuntamiento de Madrid ha precintado y clausurado el hostel sin licencia ubicado en la cuesta de Santo Domingo, 18, en el distrito Centro, que fue noticia tras el derrumbe de parte de sus instalaciones sobre una vivienda familiar el pasado 20 de abril.

La medida se ha hecho efectiva después de que el alojamiento turístico continuara operando a pesar de contar con una orden de cese previa. El Grupo Municipal de Más Madrid confirmó la noticia, destacando que la acción se produce gracias a la «presión de los vecinos afectados» y a las gestiones de la oposición.

Presión política y denuncia de la oposición

Según la información proporcionada por Más Madrid, la clausura tuvo lugar después de que el grupo hubiera registrado una queja formal ante la Agencia de Actividades el pasado 20 de octubre, instando a los servicios urbanísticos a ejecutar la orden de cese de manera inmediata y efectiva. La denuncia pública se había realizado un día después, el 21 de octubre, junto a la familia damnificada.

El portavoz en funciones de Más Madrid, Eduardo Rubiño, afirmó que el Gobierno municipal del alcalde José Luis Martínez-Almeida «arrastra los pies» ante las irregularidades urbanísticas. Rubiño aseguró que el Ayuntamiento solo actúa contra la «lacra de hoteles y pisos turísticos ilegales» cuando es forzado por la ciudadanía y por Más Madrid como «fuerza líder de la oposición».

La formación de la oposición recordó que el hostel tenía una orden de cese desde junio de 2024 que, según denunciaron, no fue ejecutada por el Consistorio. En el momento de la denuncia pública, la vivienda afectada por el derrumbe seguía apuntalada. Rubiño instó a los vecinos que estén sufriendo «abusos» similares a ponerse en contacto con Más Madrid para emprender las acciones pertinentes, tal y como sucedió en este caso.

Foto: Más Madrid.