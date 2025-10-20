El juez ordena a Más Madrid quitar las pancartas con el término «genocidio» pero mantiene las de «Palestina libre»

El Juzgado número 8 de lo Contencioso-Administrativo de Madrid ha resuelto sobre la continuidad de las medidas cautelarísimas que pesaban sobre una orden dictada por el presidente del Pleno, Borja Fanjul (PP), para retirar unas pancartas en solidaridad con Palestina colocadas en los balcones del grupo municipal Más Madrid en el Ayuntamiento (edificio de grupos en la calle Mayor).

La resolución judicial determina el mantenimiento parcial de las medidas cautelares previas. Específicamente, el auto admite la permanencia del mensaje «Palestina libre» y, a su vez, levanta la suspensión sobre la retirada de los mensajes que incluyen la expresión «genocidio».

Más Madrid acata, pero insiste en la denuncia

Tras conocer la decisión, el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, emitió una valoración. Aunque señaló que la decisión judicial no era «la esperada», manifestó el respeto de su grupo hacia el sentido en que se pronuncia el juez.

Rubiño recalcó que la resolución judicial «no prejuzga el fondo» del asunto, sino que se limita a establecer la continuidad o no de la suspensión de la ejecución de la retirada hasta que se dicte una sentencia definitiva.

El edil señaló que ahora corresponde al presidente del Pleno, Borja Fanjul, indicar «cómo, cuándo y en qué términos» deben proceder para dar cumplimiento a la orden judicial, ya que era su resolución la que estaba inicialmente suspendida.

«Orgullosos del clamor»

En su valoración política, Rubiño defendió la acción de su grupo: «Estamos muy orgullosos de que estas pancartas hayan servido en las últimas semanas para acompañar el clamor del pueblo de Madrid en solidaridad con Palestina y de denuncia del genocidio perpetrado en Gaza».

El portavoz finalizó con un llamamiento a la acción política, mencionando los recientes acontecimientos en el conflicto: «Seguimos llamando a todos los madrileños y madrileñas a seguir los acontecimientos en Gaza, puesto que los nuevos bombardeos de Israel y el bloqueo de ayuda humanitaria este fin de semana confirman que el camino a una paz justa y duradera será largo y difícil y necesita de toda la presión sobre el gobierno israelí para que haga realidad».

Más Madrid ha asegurado que continuará con su labor de solidaridad «en defensa de los derechos humanos y de una paz justa y duradera para el pueblo palestino».