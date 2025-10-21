La plaza de Cibeles será el escenario de una acción artística sobre las distintas miradas de Madrid

La Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid organiza los 23 y 24 de octubre la acción artística Miradores, una instalación audiovisual del colectivo Zuloark que convertirá la plaza de Cibeles en un punto de observación del paisaje urbano y humano de Madrid. La actividad, de libre acceso, se enmarca en la iniciativa ‘Madrid es Paisaje’, con motivo del 25º aniversario del Convenio Europeo del Paisaje, y tendrá lugar junto a la entrada principal de CentroCentro (plaza de Cibeles, 1).

Una pantalla panorámica instalada en el exterior proyectará las visiones de 16 colectivos que, desde distintos lugares y experiencias, miran y habitan la ciudad: desde las personas que trabajan observando la ciudad, hasta las comunidades cuya afición es contemplar sus monumentos, calles, panorámicas y atardeceres. La instalación podrá verse el jueves 23 de octubre, de 13:00 a 1:00 horas, y el viernes 24, de 8:00 a 21:00 h.

Además de las visiones de lugares públicos, Miradores se adentra en espacios restringidos, como el Centro de Control de Instalaciones Urbanas del Ayuntamiento, el interior del monumento a Alfonso XII y de los campanarios de Madrid, el Cerro del Tío Pio, el sector 6 de la Cañada Real o el centro de control de Madrid Calle 30.

Además, el jueves 23 de octubre, de 21:00 a 1:00 h, la plaza de Cibeles acogerá una partida pública del videojuego GeoGuessr, conducida por el jugador Padu. Por primera vez en el espacio público, los participantes podrán competir cara a cara identificando localizaciones del municipio de Madrid a partir de imágenes de Street View, en un juego que une entretenimiento, conocimiento urbano y participación ciudadana.