Ayuso comparte en Texas (EEUU) sus políticas de vivienda como «modelo de gestión pública innovadora»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido este lunes con el alcalde de la ciudad de Austin, Kirk Watson, con motivo del viaje institucional que está realizando a la capital de Texas (EE.UU.), para «promocionar la región como polo internacional de inversión y desarrollo económico».

Durante el encuentro, la jefa del Ejecutivo autonómico ha compartido las principales políticas de vivienda desarrolladas por su Gobierno, que según ha defendido «han convertido a Madrid en referente nacional y ejemplo de modelo de gestión pública innovadora en la promoción de hogares asequibles y de protección».

Precisamente, Austin «lleva años aplicando medidas en la misma línea» que la Comunidad de Madrid para aumentar el parque de viviendas, «basadas en la liberalización del suelo, la reducción de trabas burocráticas, la agilización de las licencias o modelos de construcción en altura. Ambos dirigentes han intercambiado ideas para seguir trabajando en esta línea».

En este sentido, el Gobierno regional ha llevado a cabo la ampliación del Plan Vive, «un modelo de colaboración público-privada que ya ha permitido entregar cerca de 5.000 pisos a jóvenes y familias madrileñas». La iniciativa prevé alcanzar 14.000 inmuebles en más de una veintena de municipios, con 5.500 destinados exclusivamente a menores de 35 años en el Plan Vive Solución Joven.

Circuito de Fórmula 1

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha abordado también con Kirk Watson los retos que afronta una Administración pública con la celebración de un evento como la Fórmula 1 – la ciudad norteamericana acoge el Gran Premio de los EEUU en el Circuito de las Américas desde 2012-.

Ambos dirigentes han hablado sobre toda la infraestructura organizativa de accesos y transporte -en el caso de Madrid, se podrá acceder directamente en transporte público, con Metro y autobuses de la EMT-, y sobre «cómo aprovechar en toda la región, con todo tipo de actividades, los beneficios de acoger un acontecimiento deportivo como la Fórmula 1», que llegará a Madrid el próximo año.