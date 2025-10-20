Llega el Festival de Danzas y Música Hispanoamericana a Ciudad Lineal

El próximo sábado 25 de octubre, el recinto ferial del mercadillo de la calle de Gandhi, 46, se llena de ritmo y tradición con el Festival de Danzas y Música Hispanoamericana. Una cita imprescindible para disfrutar en familia, con amigos o simplemente dejarse llevar por la riqueza cultural que convive en nuestros barrios.

Este festival ofrece una programación variada con actuaciones musicales, danzas, talleres infantiles y actividades de animación, representativas de las distintas culturas hispanoamericanas presentes en el distrito. Una oportunidad para seguir fortaleciendo la convivencia entre vecinos y vecinas a través el arte y la celebración.

Programación del Festival de Danzas y Música Hispanoamericana

11:00 h – Zarzuela la matritense

Un espectáculo de zarzuelas con títulos como: Agua, Azucarillos y Aguardiente o La Verbena de la Paloma, con coro, solistas y bailarines.

11:40 h – Espíritus del sol

Tributo al rock clásico, con más de 70 éxitos en su repertorio.

12:00 h – Olho Branco Brasil

Fusión de lo mejor de la cultura brasileña: la fuerza de la batucada, el arte marcial convertido en danza de la capoeira y la alegría contagiosa de las bailarinas brasileñas.

12:00 h – Talleres infantiles

Los más pequeños podrán divertirse con manualidades inspiradas en símbolos tradicionales como plumas, tipis y atrapasueños.

12:20 h – Mariachis Sol de América

Más de 22 años de trayectoria llevando la música mexicana por todo Madrid.

13:00 h – Arrabal Tango

Un recorrido por la historia del tango argentino, desde las nostálgicas composiciones de Carlos Gardel hasta las revolucionarias creaciones de Astor Piazzolla.

13:00 h – La magia existe

Magia participativa con cartas libros, luces, música, mentalismo y muchísima variedad de juegos. Con un toque de humor en la que saldrás con la sensación real de que la magia existe.

13:40 h – Acento latino

Una combinación los ritmos autóctonos de diferentes regiones de Latinoamérica, fusionándolos con rap, jazz, rock y electro.

17:00 h – Pintacaras Catrinas

Niños, niñas y acompañantes podrán disfrutar de una experiencia creativa y participativa.

17.00 h – Talleres infantiles

Para aquellos que no hayan podido asistir al taller matutino o para aquellos peques que quieran repetir el taller.

17:00 h – El umbral de los libros

Un espectáculo de la Compañía Guaytipan ArtEscenicas que narra la historia de dos jóvenes universitarios que se encuentran en una biblioteca. Cada libro es un portal de historias cargadas de teatro, danza, acrobacias, circo y equilibrios…

17:00 h – Pasacalles Catrinas

Las calles de Ciudad Lineal se visten de tradición y altura con la presencia de majestuosos zancudos caracterizados como catrinas, iconos del Día de los Muertos en México.

17:40 h – Un Lorca, popular y flamenco

Un espectáculo de baile flamenco y danza española de Yorukalia Cía que nos harán revivir canciones españolas antiguas como la Anda Jaleo, La Tarara o el Zorongo Gitano, entre otras.

18:20 h – Títeres: La bicicleta de Eleonora

Una obra con mucho humor en la que subyace la idea de que los grandes objetivos y obstáculos sólo se sortean uniendo talentos y fuerzas.

19:00 h – Mis raíces: danzas del mundo

La danza es viajar, es conocer otros mundos, es volver a empezar. Déjate llevar a tierras lejanas al son del vals, el pasodoble, el chachachá…

19:40 h – Nuestra Tradizión

El grupo nos invita a un viaje por Colombia a través de la danza y la música, mostrando la alegría, el ritmo y la diversidad cultural que caracterizan a este país.