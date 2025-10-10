El juez suspende la retirada de las pancartas propalestinas de Más Madrid ordenada por Almeida

El pulso político entre el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida (PP) y el grupo de la oposición Más Madrid sobre la exhibición de pancartas de solidaridad con Palestina ha dado un nuevo giro.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid ha dictado un auto en el que estima las medidas cautelarísimas solicitadas por Más Madrid, suspendiendo provisionalmente la orden del Ayuntamiento de retirar los símbolos de los balcones de sus dependencias.

Esta decisión judicial neutraliza, por el momento, la resolución emitida ayer por el presidente del Pleno, Borja Fanjul, que establecía como fecha límite para el desmonte de las pancartas las 23:59 horas de hoy, 10 de octubre.

Suspensión provisional hasta la vista judicial

El auto dictado por el juez supone que el Ayuntamiento de Madrid, bajo ninguna circunstancia, puede proceder a la retirada subsidiaria de las pancartas. La suspensión tiene un carácter provisional, es decir, no es definitiva.

El magistrado ha fijado una vista oral para el próximo 15 de octubre, donde se escucharán los argumentos de ambas partes (el Ayuntamiento y Más Madrid) antes de decidir si mantiene o levanta las medidas cautelares.

En términos prácticos, la decisión judicial implica que Más Madrid no tiene que retirar las pancartas hoy; y que el Ayuntamiento tiene prohibido retirarlas (subsidiariamente o de otro modo) hasta después de la vista del próximo miércoles.

La respuesta de la oposición y el origen del conflicto

La noticia ha sido celebrada por el grupo de la oposición, que había calificado la orden de retirada como una «mordaza» contra su libertad de expresión y actividad política en el Consistorio. Más Madrid había recurrido la decisión de Fanjul alegando que las pancartas no vulneraban el principio de objetividad y que la medida lesionaba sus derechos fundamentales como grupo municipal.

Con este auto, el conflicto abandona temporalmente la arena política y se traslada al ámbito judicial, donde el próximo miércoles 15 de octubre será clave para determinar si el Ayuntamiento tiene potestad para regular la simbología exhibida por los grupos de la oposición en las dependencias municipales. La suspensión provisional se mantendrá vigente al menos hasta que el juez tome una decisión tras escuchar a las partes.