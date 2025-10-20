El Festival Tetuán de Cine regresa en su 8ª edición

El Festival Tetuán de Cine llega un año más al distrito para deleitar a los amantes del séptimo arte con una selección de largometrajes clave de diferentes décadas. Este 2025, año en el que la cita cumple su octava edición, el Centro Sociocultural José de Espronceda se viste de cine del 21 al 24 de octubre, con sesiones a las 18:30 h y entrada libre hasta completar aforo.

Desgranamos la programación del ciclo, organizado por la junta municipal en colaboración con la Asociación Vecinal Cuatro Caminos Tetuán, para que no pierdas la oportunidad de celebrar el mejor cine sin salir del barrio.

Martes, 21 de octubre: La estrategia del caracol

Este largometraje colombiano, dirigido por Sergio Cabrera en 1993, narra una comedia-drama sobre la libertad y la solidaridad, una metáfora del acoso a los inquilinos, sobre una familia de bajos ingresos en Bogotá. La brecha entre ricos y pobres se hace patente en esta película galardonada internacionalmente que mucha parte de la crítica sigue considerando la mejor del cine colombiano.

Miércoles, 22 de octubre: Tiempo de silencio

Vicente Aranda dirigió en 1986 este film basado en la novela homónima de Luis Martín Santos. Protagonizada por Imanol Arias y Victoria Abril, la película se ambienta en el Madrid de los años 40, con un médico como personaje principal dedicado a la investigación contra el cáncer. La ética y la venganza guían el relato de la película.

Jueves, 23 de octubre: Españolas en París

Considerada la película que inaugura la llamada “tercera vía” del cine español de los años 70, Roberto Bodegas dirigió este trabajo, un género a medias entre cine de autor y el deseo de llegar a un público comercial. Ana Belén, Laura Valenzuela y Tina Sainz protagonizaron el largometraje, que se estrenó en 1971 en España y, al año siguiente, en la sala Bataclán de París. Un drama sobre las mujeres españolas que emigraron a la capital francesa en busca de una oportunidad laboral.

Además, el jueves a las 18 h se entregará el Premio Topete de Oro a la actriz Tina Sainz, una de las protagonistas de la película.

Viernes, 24 de octubre: El 47

Ganadora de cinco Premios Goya, tres Premios Gaudí, dos Premios Forqué y un Premio Feroz, entre otros galardones, la película de 2024 dirigida por Marcel Barrena arrasó entre la crítica y el público. Eduard Fernández protagoniza esta historia basada en hechos reales y ambientada en los años 60 y 70 de la periferia barcelonesa, en la que Eduard interpreta a Manolo Vital, un conductor de autobús que desafía las normas en pro de los vecinos.