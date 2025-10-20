El Museo del Ferrocarril celebra este sábado el ‘Día del Tren’ con entrada y actividades gratuitas para todos los públicos

El Museo del Ferrocarril ofrecerá el sábado 25 de octubre una jornada de puertas abiertas con motivo de la celebración del ‘Día del Tren’, un aniversario en el que se recuerda la inauguración del primer ferrocarril peninsular, la línea Barcelona-Mataró, un 28 de octubre de 1848.

A esta conmemoración se suma este año la celebración del bicentenario del primer ferrocarril moderno del mundo, inaugurado en Inglaterra el 27 de septiembre de 1825. Como en ediciones anteriores, el museo propone un variado programa de actividades para todos los públicos y amplía su horario de apertura hasta las 20:00 horas.

Un año más, el modelismo ferroviario tendrá un papel destacado con la celebración del ‘XXVII Encuentro de Módulos Forotrenes’, que expondrá una maqueta que supera los 40 metros de longitud y muestra diferentes escenarios ferroviarios como estaciones, túneles, viaductos, pasos a nivel, etc., o la exhibición de maquetas realizadas por socios de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid.

En esta fiesta del tren también podrán realizarse viajes por las vías exteriores del Museo a bordo del automotor 9121 ‘Zaragoza’ o asistir a la edición del ‘XXVII Encuentro Nacional de Trenes de 5 pulgadas’, organizado por el Círculo Madrileño Ferroviario y que contará con la puesta en funcionamiento de trenes propios y vehículos invitados de otros parques ferroviarios.

En paralelo y mediante visitas guiadas, también será posible acceder al interior de una selección de vehículos de la exposición permanente que habitualmente no están abiertos al público: locomotora eléctrica nº 3 `Andaluces´ (1907), coche-restaurante WR-3569 (1930), Talgo II (1950), locomotora de maniobras 10601 `Yorkshire´ (1962), locomotora de vapor 141F-2416 ‘Mikado’ y automotor TER 597-010-8 (1965).

Además, la sala de consulta del Archivo y la Biblioteca también abrirá sus puertas con una muestra de libros y documentos relacionados con el bicentenario de las primeras locomotoras y la proyección de documentales de temática ferroviaria.

Talleres infantiles, un juego de pistas familiar o un escape room completan un programa festivo en el que los visitantes recibirán un billete de tren conmemorativo realizado con una imprenta histórica de un siglo de antigüedad y, gracias a la colaboración de Renfe, los más pequeños también podrán llevarse de recuerdo un modelo de tren recortable.

La jornada finalizará con la celebración de un concierto a cargo del Coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y la Coral Polifónica de Urda (Toledo).

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

‘XXVII Encuentro de Módulos Forotrenes’ (se mostrará una maqueta que supera los 40 metros de longitud con varios escenarios ferroviarios como estaciones, túneles, viaductos, pasos a nivel…) / De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

Exhibición de maquetas ferroviarias realizadas por los socios de la AAFM (Asociación de Amigos del Ferrocarril de Madrid) / De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00

Juego de pistas familiar: ‘200 años de ferrocarril’ / De 10:00 a 19:30

Viajes #DestinoDelicias a bordo del automotor 9121 ‘Zaragoza’ (AREMAF) / De 10:30 a 14:30 y de 17:00 a 19:30 / Tarifa:1,50 €

Visitas guiadas al interior de vehículos (Locomotora de vapor ‘Mikado’ / Talgo II / Automotor TER 597-010-8 / Locomotora de maniobras 10601 `Yorkshire´ / Locomotora eléctrica nº 3 `Andaluces´ / Coche-restaurante WR-3569) / Horario de los pases: 10:30-11:00-11:30- 12:00-12:30 / Reserva previa en punto de información

‘XXVII Encuentro Nacional de Trenes de 5 pulgadas’ y apertura del parque ‘Ferrocarril de las Delicias’ (CIMAF) / De 11:00 a 14:30 y de 18:00 a 20:00 / Tarifa: 1,50 €

Talleres infantiles: ‘¡Crea tu gorra #Railway200!’ (Horario de los pases: 10:30- 11:00-11:30-12:00-12:30-13:00-13:30) y ‘La locomotora Mataró’ (Horario de los pases: 16:00-17:00-18:00-19:00) / Reserva previa en punto de información / Edad recomendada:+ 5 años

Presencia del equipo de fútbol de la Agrupación Deportiva Ferroviaria, ‘La Ferro’, un equipo centenario con origen ferroviario que desde el año 1921 jugaba en el hoy desaparecido campo de ‘Las Delicias’, junto a las estación. / De 11:00 a 13:00

Apertura de la Sala de consulta del Archivo Histórico y la Biblioteca, con una muestra de libros y documentos relacionados con el bicentenario de las primeras locomotoras / De 10:00 a 14:30

Escape Room: ‘Desafío de Rainhill: la carrera que impulsó el ferrocarril’ / Horario de los pases: 16:30 – 17:30 – 18:30 / Reserva previa en punto de información / Edad recomendada: +12 años

Concierto: ‘Día del Tren’, a cargo del Coro de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y la Coral Polifónica de Urda (Toledo) / Entrada libre hasta completar aforo / 20:00

Y ADEMÁS…

Maqueta ‘Territorio Ferroviario’ (la mayor maqueta ferroviaria de España) / De 10:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:30

Sala Renfe-Simuladores ‘La experiencia de ser maquinista’ / De 10:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:30

Exposición temporal: ‘Estación Zhivago. 60 años de un rodaje épico’ / De 10:00 a 20:00

Pieza destacada: Modelo de locomotora de vapor `Rocket´/ De 10:00 a 20:00

Las personas que reserven su entrada gratuita a través de la plataforma Eventbrite participarán en el sorteo de un viaje a bordo del Tren de la Fresa. (Nota: Los billetes conmemorativos y los trenes recortables se entregarán gratuitamente hasta agotar existencias)