Desarticulada en Madrid un red que estafó 400.000 euros usando pagarés sin fondos

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que se dedicaba a la estafa y falsificación documental. Los miembros del entramado simulaban ser empresarios solventes ante los empleados de los establecimientos comerciales.

El principal objetivo de esta organización criminal era la obtención fraudulenta de todo tipo de objetos y mercancías, con el propósito de su posterior comercialización a través de portales de venta online.

Los autores lograron productos tales como piezas de alta relojería o ropa de marcas exclusivas, por un valor cercano a los 400.000 euros. La pesquisas efectuadas por los investigadores han confluido en el descubrimiento de hasta 13 estafas y dos en grado de tentativa cometidos en toda la Comunidad de Madrid.

Dueños de una empresa sin actividad como tapadera

Los miembros de la organización criminal simulaban ser empresarios solventes ante los empleados de los establecimientos comerciales, aunando la interpretación y la puesta en escena con un amplio conocimiento de la falsedad documental y la operativa comercial y bancaria. El entramado llegó a adquirir una empresa que carecía de actividad mercantil, lo que permitía que las entidades bancarias les proporcionasen los pagarés.

Entre los bienes que lograron estafar se encuentran piezas de alta relojería con un valor de cien mil euros, dos vehículos de alta gama por una cuantía que asciende a los ochenta mil euros, así como teléfonos móviles, ropa de marcas exclusivas y perfumes de prestigio, todo ello por un valor de más de cincuenta mil euros.

Doble ganancia

Estos individuos acudían a grandes superficies de distinta índole, presentándose como empresarios llegando a portar las escrituras de la referida empresa. Acto seguido, adquirían los productos a los empleados, que abonaban mediante pagarés que carecían de fondos. Una vez obtenidos, daban salida a esta mercancía a través de portales de venta de segunda mano o, incluso, eran utilizados para mejorar su puesta en escena.

La investigación policial fue identificando, uno a uno, a cada componente de la organización criminal, obteniendo la identidad real de todos los eslabones de una cadena ideada para defraudar. Tres miembros fueron detenidos en las localidades de Madrid y Leganés por los delitos de estafa, falsedad documental, pertenencia a organización criminal y reclamación judicial.

Tras los registros efectuados se han intervenido teléfonos móviles, tablets, ordenadores, documentación bancaria, incluyendo los pagarés, presupuestos de las empresas denunciantes, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, un vehículo y piezas de joyería obtenida fraudulentamente. Tras su paso a disposición judicial se ha decretado el ingresado en prisión para dos de los integrantes.