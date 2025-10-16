Las asociaciones vecinales de Madrid vuelven a reclamar la ilegalización de las empresas de ‘desokupación’ tras la multitudinaria pelea en Puente de Vallecas

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha vuelto a reclamar este jueves la ilegalización de las empresas de desokupación tras la violenta pelea multitudinaria ocurrida este mates entre miembros de APD Security Iberia y vecinos de la calle Alfonso XIII en un gimnasio de Puente de Vallecas «después de que acosaran e intimidaran a un vecino para que abandonase su hogar», en referencia a una persona que ‘okupa’ ilegalmente una vivienda.

Un total de 16 personas resultaron detenidas y tres heridas, entre estas últimas el propietario de la vivienda ‘okupada’, que al parecer cuando iba a negociar la recuperación de su casa fue agredido con un ladrillo en la cabeza y tuvo que ser atendido por miembros del SAMUR-Protección Civil. Los policías intervinientes localizaron elementos que podrían ser usados como arma: un bate de béisbol metálico, palos de madera y varias azadas.

.»No podemos normalizar que las llamadas empresas de desokupación, con sus grupos paramilitares, irrumpan en nuestros barrios para expulsar de sus hogares, usando métodos muchas veces constitutivos de delito, a vecinos y vecinas que por diferentes circunstancias no pueden afrontar los gastos de vivienda», exponen desde la FRAVM. «El Estado tiene instrumentos de sobra para garantizar los derechos de los propietarios, y son sus cuerpos y fuerzas de seguridad, a las órdenes del Poder Judicial, los encargados de hacerlo».

«Es hora de poner fin a este tipo de empresas que, como sucedió el martes con la actuación de APD Security Iberia en Puente de Vallecas, ponen en riesgo la convivencia en nuestros barrios. Integradas muchas de ellas por individuos que militan en grupos neona zis y de extrema derecha (un hecho que ha sido comprobado en numerosas investigaciones), a diario utilizan las coacciones, las amenazas y la violencia para forzar a personas y familias vulnerables a abandonar el techo en el que viven», subrayan.

Tras los «lamentables» incidentes de este martes, «provocados por el asalto de matones de APD Security Iberia a un gimnasio en el que se había refugiado un vecino al que querían desalojar de su vivienda», y que finalizó con varias personas heridas y detenidas, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) vuelve a pedir la ilegalización de las empresas de desokupación.

«Tal y como pudieron comprobar ante la casa de ese vecino personas de la Asociación Vecinal de Doña Carlota-Nueva Numancia, los escuadristas de APD Security Iberia lo intimidaron con gritos, amenazas y golpes en su puerta, para después provocar incidentes en otros lugares del barrio e intentar el asalto del citado gimnasio», inciden. Según su testimonio, el vecino que intentó ser desalojado llevaba muchos años en el barrio y «nunca había generado ningún problema de convivencia, algo que sí provocaron los matones de la compañía APD Security Iberia».

«Con los precios del alquiler y la compra de vivienda desbocados y sin visos de reducirse, en la Comunidad de Madrid vivimos una auténtica emergencia habitacional, que hace que sectores cada vez más amplios de la población no puedan acceder a una vivienda digna», exponen desde la FRAVM. Un problema «gravísimo» que requiere de «políticas valientes de control de precios y persecución de la especulación, fomento de la vivienda pública y del alquiler asequible, y no de la acción violenta de las empresas de desokupación».

Foto: FRAVM.