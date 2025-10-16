La Puerta del Sol acoge este fin de semana un gran evento por la Fórmula 1: un simulador, coches de radiocontrol, el circuito a escala…

Del 17 al 19 de octubre, la Puerta del Sol va a ser escenario del evento ‘Red Bull Fan Zone Puerta del Sol Comunidad de Madrid’, una acción promocional vinculada al futuro circuito urbano de Fórmula 1 que se prevé inaugurar en Madrid en 2026. La actividad, organizada por la empresa ANDTONIC STUDIOS, S.L., trata de inaugurar la «zona fan» e incluirá una reproducción a escala del trazado “Madring”, con un recorrido de 50 metros sobre el que se podrán conducir coches de radiocontrol mediante simuladores.

La iniciativa ha sido impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid y gestionada a través de la Dirección General de Patrimonio y Contratación. Para ello, el Gobierno regional ha adjudicado un contrato de 121.000 euros (IVA incluido), según se detalla en el expediente de contratación disponible en el Portal regional de Transparencia, al que ha tenido acceso Gacetín Madrid.

El contrato establece que la Comunidad de Madrid adquiere la condición de patrocinador oficial del evento. Como contraprestación, se garantiza la presencia visible de la marca institucional tanto en el espacio físico del evento como en los canales digitales, así como el derecho a utilizar contenido audiovisual del mismo en sus propias plataformas.

Según la documentación contractual, se proyecta una asistencia superior a las 20.000 personas a lo largo del evento. Este volumen de público, junto con los gastos generados por el equipo de organización, los invitados VIP y los creadores de contenido (influencers), establece un impacto económico directo cercano a los 1,2 millones de euros.

El contrato también especifica la elevada cobertura informativa que se gestionará, con una previsión de más de 40 medios de comunicación acreditados. Asimismo, el informe prevé que las métricas digitales alcancen los 200 millones de interacciones en plataformas sociales, un alcance que contribuye a un valor estimado de 440.000 euros en concepto de retorno por la difusión de la Marca Madrid.

La Comunidad de Madrid ha considerado de «interés público» su participación en la ‘Red Bull Fan Zone Puerta del Sol’. «Con el patrocinio de este evento se persigue que sea de estímulo a cuántos se acercan al mundo de la Fórmula 1 y del automovilismo en general, deporte que es de gran interés promover en nuestra región, que cuanta ya con 50 clubes de los 392 que existen en nuestro país. Asimismo, de las 20.427 licencias federativas nacionales, 1.795 pertenecen a deportistas madrileños», señala la memoria justificativa del contrato.

La empresa adjudicataria será la encargada de asumir la producción, montaje y desarrollo completo del evento, incluyendo los seguros, permisos y recursos técnicos necesarios. Una vez finalizada la actividad, deberá entregar una memoria detallada del impacto publicitario generado para la Comunidad de Madrid.