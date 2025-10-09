Tres detenidos en el Aeropuerto de Madrid con 60 kg de droga en sus maletas

Agentes de la Guardia Civil han detenido en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas a tres hombres que intentaban introducir en España cerca de 60 kilogramos de marihuana ocultos en su equipaje. Los arrestados, de entre 29 y 37 años, viajaban en un vuelo procedente de Dubái y portaban un total de 103 paquetes de droga distribuidos entre sus maletas.

La operación comenzó cuando los agentes del Resguardo Fiscal seleccionaron aleatoriamente a uno de los viajeros a su llegada al aeropuerto madrileño. Durante el control, se localizaron más de 30 paquetes de marihuana cuidadosamente envueltos en su maleta. El fuerte olor característico del estupefaciente, pese al intento de camuflarlo, alertó a los agentes, que procedieron de inmediato a su detención.

Minutos después, y tras iniciar una inspección más exhaustiva entre los pasajeros del mismo vuelo, los agentes detectaron a otros dos individuos cuyos equipajes presentaban similitudes. Al inspeccionarlos, se hallaron otros 70 paquetes del mismo tipo, sumando entre todos casi 60 kilogramos de marihuana.

Los tres individuos fueron arrestados acusados de un presunto delito contra la salud pública y trasladados a dependencias policiales. Posteriormente, han sido puestos a disposición judicial.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar si los detenidos actuaban de forma independiente o si podrían estar integrados en una organización dedicada al tráfico internacional de drogas que opera en rutas entre Oriente Medio y Europa.