El Ayuntamiento remodelará tres plazuelas en el barrio de San Fermín (Usera)

La Junta Municipal de Usera se hará cargo de las obras de mejora y acondicionamiento de tres plazuelas en la calle de Torcal, en el barrio de San Fermín, con un coste estimado de 250.000 euros procedentes del Plan de Desarrollo del Sur y del Este de Madrid (SURES), según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, tras la Junta de Gobierno, quien ha subrayado que “el objetivo es mejorar la imagen urbana de esta zona y hacerla más habitable para los vecinos”.

El proyecto, que prevé la remodelación de tres plazuelas situadas en el barrio de San Fermín, incluye acondicionar dichos espacios, dar accesibilidad con la creación de rampas accesibles, la demolición de las escaleras existentes para su nueva formación, la sustitución de la pavimentación y zonas terrizas por adoquines, el acondicionamiento de los alcorques actuales, así como la instalación de riego. Además, se dotará a estas plazuelas con mobiliario urbano y alumbrado público.

En el año 2024, la Junta Municipal de Usera ya ejecutó una primera fase en la que se acondicionaron varias plazuelas en las calles de Casarabonela y Archidona. Ahora, con este nuevo proyecto concertado con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) y con las asociaciones de vecinos, el Ayuntamiento continúa esta misma línea de actuación de recuperación del espacio público.

El Plan de Desarrollo del Sur y el Este de Madrid (SURES) —dependiente del Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias— tiene el objetivo de promover el reequilibrio territorial e igualar la calidad de vida y de oportunidades con las del resto de la ciudad. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de recuperación del espacio público del Plan SURES.

La vicealcaldesa ha señalado que el presupuesto anual destinado a esta política se ha multiplicado por cuatro en los últimos años, pasando de 19,5 millones de euros en 2018 a más de 81 millones en 2025. “Esto es un reflejo de que el reequilibrio territorial en la ciudad de Madrid es una prioridad absoluta para este Ayuntamiento, cuya inversión ha pasado de 260 millones de euros en el periodo 2020-2023 a los 320 millones que se prevén para 2024-2027”. Además, ha celebrado que esta política mantiene un elevado grado de ejecución, que en el último año alcanzó el 77,5 %.

Una apuesta firme por el reequilibrio territorial en Usera

En el marco de la política de reequilibrio territorial que desarrolla el Ayuntamiento de Madrid —y que incluye, además del Plan SURES, los Fondos de Reequilibrio Territorial (FRT) y los Planes Integrales de Barrio (PIBA)—, el distrito de Usera recibirá una inversión de 16,7 millones de euros este año (entre 2024 y 2027, esta cifra alcanzará los 58,4 millones de euros), a lo que hay que sumar el presupuesto ordinario del distrito, que este año se eleva a más de 53,5 millones, un 35,7 % más que en 2019 (39,4 millones).