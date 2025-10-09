Cultura y OcioNoticias

Juan Echanove y Joaquín Climent protagonizan ‘Esencia’ en el Teatro Español de Madrid

Del 14 de octubre al 9 de noviembre, la Sala principal del Teatro Español, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte, acoge el estreno absoluto de Esencia, del dramaturgo madrileño Ignacio García May. Dirigida por Eduardo Vasco, la obra sitúa en escena a Pierre y Cecil (Juan Echanove y Joaquín Climent), dos viejos amigos que se reencuentran por casualidad tras años distanciados.

A través de una conversación plagada de recuerdos, confidencias y silencios, ambos esperan la llegada de un misterioso autor que nunca aparece o que, tal vez, ha estado presente desde el inicio. En ese espacio ambiguo, entre lo tangible y lo imaginado, Esencia construye un laberinto en el que la certeza se tambalea y todo se cuestiona.

Con Esencia, Ignacio García May escribe una de sus obras más enigmáticas y reveladoras: un viaje por la memoria, la percepción y el tiempo que cuestiona las bases de lo que entendemos por realidad. Un texto que, como señala Eduardo Vasco, “revela todas las cartas de la dramaturgia de García May: la elegancia y contundencia de su prosa dialogada, su independencia frente a modas o dogmas, y su capacidad para transformar lo íntimo en una reflexión universal”. Para el director, “Esencia no solo transmite pensamiento y belleza, sino que logra esa rara virtud reservada a las grandes obras: transportarnos y confrontarnos con preguntas esenciales”.

La puesta en escena de Vasco encuentra en Juan Echanove y Joaquín Climent a dos intérpretes excepcionales, capaces de transformar el reencuentro de estos personajes en un duelo escénico de gran intensidad teatral.

Completan el equipo creativo Carolina González, en la escenografía; Miguel Ángel Camacho, en la iluminación, y el propio Vasco en la música original.

Esencia es una coproducción del Teatro Español y Entrecajas Producciones Teatrales. Las funciones serán a las 19:00 horas, con una duración aproximada de 90 minutos. La función accesible tendrá lugar el viernes 7 de noviembre e incluirá audiodescripción, bucle magnético, sonido amplificado y sobretitulado para personas sordas. Para una correcta visibilidad, se recomienda adquirir entradas a partir de la fila 5.

Foto: Juan Echanove y Joaquín Climent, protagonistas de ‘Esencia’. Imagen de Javier Nava.

