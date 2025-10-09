Convocada una marcha nocturna este viernes en Madrid por el genocidio palestino

Las calles de Madrid volverán a ser escenario de una movilización en solidaridad con el pueblo palestino. Diversas organizaciones sociales y sindicales han convocado una «Marcha Nocturna de Duelo por el Genocidio en Palestina» para la noche de este viernes, 10 de octubre.

La marcha, que se presenta como un acto de homenaje a las víctimas palestinas y una denuncia de la situación en Gaza y Cisjordania, partirá a las 20:30 horas desde la plaza de Atocha. El recorrido anunciado discurrirá por las calles Claudio Moyano, Alfonso XII y Alcalá, con previsión de finalizar en la plaza de Cibeles alrededor de las 22:30 horas.

Entre los convocantes de esta acción se encuentran sindicatos como CCOO Madrid y UGT Madrid, así como entidades de la sociedad civil como la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Marea Palestina Madrid, FAPA Francisco Giner de los Ríos y Presencia Gitana.

Según la FRAVM, la movilización busca ser un recorrido «simbólico y silencioso» para que la ciudadanía madrileña pueda expresar de forma colectiva «el dolor, la solidaridad y el compromiso con los derechos humanos y la paz».

Esta convocatoria se produce días después de la gran manifestación que tuvo lugar el pasado 4 de octubre en la capital, la cual congregó a decenas de miles de personas con un objetivo similar de solidaridad con Palestina.