Cortado el servicio de Cercanías entre Chamartín y Aeropuerto T-4

El servicio de trenes de Cercanías Madrid de las líneas C-1 y C-2c entre las estaciones de Chamartín y Aeropuerto T-4, así como el servicio de trenes Civis con origen o destino en Guadalajara, ha quedado totalmente suspendido pasado este mediodía de jueves, 9 de octubre.

El corte, ocurrido desde las 12:45 horas de este jueves, se ha debido a la «presencia de personas en la vía», tal y como han indicado fuentes de Renfe Cercanías Madrid. Ante ello, se recomienda el «uso de medios alternativos».

La línea C-1 de Cercanías de Madrid une la estación de Aeropuerto T4 con la estación de Chamartín-Clara Campoamor, contando su recorrido con un total de 4 estaciones. Esta línea circula por la nueva línea ferroviaria subterránea al aeropuerto de Madrid-Barajas.

La línea C-2 de Cercanías Madrid recorre 64,5 km a lo largo del corredor del Henares de la Comunidad de Madrid y parte de Guadalajara, en Castilla-La Mancha entre las estaciones de Guadalajara y Chamartín pasando por Atocha. En su recorrido discurre por los municipios de Guadalajara (1 estación), Azuqueca de Henares (1 estación), Meco (1 estación), Alcalá de Henares (3 estaciones), Torrejón de Ardoz (2 estaciones), Coslada (2 estaciones) y Madrid (9 estaciones).