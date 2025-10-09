El Ayuntamiento aprueba la entidad que coordinará los cuatro ámbitos de Madrid Nuevo Norte

Madrid Nuevo Norte continúa avanzando. El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado inicialmente este jueves en Junta de Gobierno el proyecto de los estatutos para la constitución de la Entidad Urbanística Colaboradora de Coordinación de este desarrollo, tal y como ha informado en rueda de prensa la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz.

Esta iniciativa está promovida por los cuatro ámbitos integrados en Madrid Nuevo Norte: en concreto, por las comisiones gestoras de los ámbitos de ‘Malmea-San Roque-Tres Olivos’ y del Centro de Negocios de Chamartín; por Crea Madrid Nuevo Norte -como propietaria de más del 50 % de ‘Las Tablas Oeste’-, y por Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF y ADIF-Alta Velocidad, como titulares de más del 50 % de la superficie de la Estación de Chamartín.

El objetivo de la entidad será la gestión y ejecución coordinada de las redes públicas e infraestructuras comunes a los cuatro ámbitos de actuación de Madrid Nuevo Norte, así como de las compartidas entre algunos de ellos, según vienen definidas en la Modificación del Plan General (MPG). También coordinará la ejecución de aquellas infraestructuras que, no estando directamente referidas a las redes comunes o compartidas, afecten directamente a todos o algunos de los ámbitos de actuación y sean necesarias para la adecuada urbanización total de la operación Madrid Nuevo Norte.

Los estatutos de dicha entidad de colaboración, que se someterá al trámite de información pública durante un plazo de 20 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, regulan, entre otras, las siguientes circunstancias: la denominación, naturaleza, ámbito y régimen jurídico; el régimen de su constitución; objeto y fines de la entidad; el órgano bajo cuyo control actúa; la composición y los derechos y obligaciones de sus miembros; los órganos de gobierno y administración o el régimen de funcionamiento y facultades de cada actor participante.

5,6 kilómetros con zonas verdes y más de 10.000 viviendas

La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para que Madrid Nuevo Norte sea una realidad, denominada ‘Prolongación de la Castellana’, fue aprobada el 29 de mayo de 2020 en el Pleno del Ayuntamiento y ratificada definitivamente por la Comunidad de Madrid el 22 de julio de 2020. Este desarrollo comprende cuatro zonas de las que tres ya están en marcha: ‘Malmea-San Roque-Tres Olivos’, ‘Las Tablas Oeste’ y ‘Estación de Chamartín’.

Madrid Nuevo Norte tendrá una extensión de 5,6 kilómetros de norte a sur y contará con más de 3,3 millones de metros cuadrados de superficie, de los que 400.000 serán destinados a zonas verdes. El parque central, por ejemplo, ocupará 13 hectáreas. El 76,65 % del suelo del proyecto será de uso y titularidad pública. Además, se contempla la construcción de nuevas conexiones sobre las vías de tren y la M-30: cinco puentes, un túnel y una pasarela peatonal. Hasta 20 hectáreas de vías de tren serán cubiertas.

La puesta en marcha de Madrid Nuevo Norte tiene como gran objetivo la potenciación de la estación de Chamartín como elemento central del nuevo Centro de Negocios de Madrid, junto al intercambiador modal previsto en Mauricio Legendre. Este proyecto permitirá, además, desarrollar un modelo de movilidad en el que el transporte público sea el protagonista del 80 % de los trayectos. También potenciará las políticas de vivienda pública municipal mediante la fijación del 20 % de la edificabilidad residencial con destino a vivienda con algún tipo de protección pública. En el conjunto del desarrollo, se construirán 10.500 viviendas, de las que 2.100 serán protegidas.