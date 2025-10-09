Cortada parcialmente la circulación en la Línea 9 de Metro de Madrid

El servicio de la Línea 9 de Metro de Madrid entre las estaciones de Puerta de Arganda y Pavones ha quedado totalmente interrumpido, en ambos sentidos, este jueves, 9 de octubre, desde las 12:10 horas.

Según había indicado Metro de Madrid en un comunicado, este corte se ha debido a una «atención sanitaria» y el tiempo de solución inicial de dicha incidencia ha sido de «más de 30 minutos», no dándose más explicaciones. A las 12:40 horas se ha actualizado a «más de 2 horas». A las 13:25 horas aún sigue interrumpido el servicio».

Aunque este nuevo corte en la Línea 9 de Metro de Madrid solo ha interrumpido el servicio en las estaciones de Pavones, Valdebernardo, Vicálvaro, San Cipriano y Puerta de Arganda, los trenes en el resto de esta línea del suburbano han estado sufriendo algún tipo de demora. Los autobuses 100 y 71 de la EMT realizan ese trayecto cortado.

La línea 9 de Metro de Madrid recorre la ciudad de norte a sureste, conectándola después con las localidades de Rivas-Vaciamadrid y Arganda del Rey. Circula entre las estaciones de Paco de Lucía y Arganda del Rey a través de 29 estaciones con andenes de 115 m, y a lo largo de 39,5 km de vía en túnel de gálibo ancho.

La línea está dividida en dos tramos independientes, conectados mediante la estación de Puerta de Arganda. El tramo sur, externo a la capital, y el más corto de los dos, es conocido como tramo TFM, por las iniciales de la empresa subsidiaria que lo explota (Transportes Ferroviarios de Madrid).

Al estar el tramo TFM ubicado en una zona tarifaria distinta a la del resto de la línea y tener una demanda diferente, se ha de realizar en Puerta de Arganda un cambio de tren a través de un andén central donde se valida un billete que permita usar el tramo TFM, de forma similar a como se hace en las estaciones de Estadio Metropolitano (línea 7) y Tres Olivos (línea 10). La línea 9 es la única del Metro de Madrid que usa trenes de la serie 6000. También es peculiar porque la operan dos empresas distintas.