Madrid destinará 120.000 euros a la mejora de las casetas de la Cuesta de Moyano en su centenario

La Junta de Gobierno municipal ha autorizado hoy la concesión de una subvención directa por un importe de 120.000 euros a la Asociación de la Feria de Libros de Madrid para la financiación de un proyecto integral de mejora de las casetas de la Cuesta de Moyano con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad en el centenario de este emblemático espacio, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

La Asociación de la Feria de Libros de Madrid, constituida en 1981 como entidad sin ánimo de lucro, agrupa a los libreros de la Cuesta que ostentan la condición de adjudicatarios de concesión sobre las casetas, así como a las personas físicas que ejercen la profesión de librero en alguna de ellas.

La actuación subvencionada, concedida por razones excepcionales de interés público y social, permitirá renovar de manera conjunta el conjunto de casetas para mejorar su eficiencia energética, optimizar su conservación y garantizar la sostenibilidad de la actividad librera. Con ello, se persigue preservar este espacio como testimonio vivo de la tradición literaria madrileña y como expresión de la divulgación y democratización del conocimiento a través de la compraventa de libros.

La Cuesta de Moyano, única feria permanente de libros de Madrid, cumple este año un siglo de historia. En reconocimiento a su papel en la difusión de la cultura escrita, el Pleno del Ayuntamiento le otorgó el pasado febrero la Medalla de Madrid, mientras que la Comunidad de Madrid le ha concedido la Gran Cruz del Dos de Mayo e incoado el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural del Patrimonio Inmaterial.

El proyecto está alineado con el Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Madrid 2024–2027, dentro del objetivo específico de “enriquecer los valores culturales a través de la literatura y preservar el patrimonio literario”, así como con la voluntad del Área de Cultura, Turismo y Deporte de colaborar con instituciones y asociaciones para la difusión y conservación del patrimonio cultural madrileño.