Ouigo lanza este jueves su nueva campaña de billetes desde 9 euros

La operadora ferroviaria de alta velocidad Ouigo, filial en España del grupo francés SNCF, lanza este jueves a las 10:00 horas una nueva campaña de venta anticipada de billetes desde tan solo 9 euros. La promoción cubrirá trayectos comprendidos entre el 14 de diciembre de 2024 y el 2 de agosto de 2026, en todas sus rutas nacionales.

Con esta iniciativa, la compañía no solo refuerza su apuesta por los precios competitivos, sino que también amplía de forma significativa su oferta de servicios. A partir del 14 de diciembre, Ouigo sumará cuatro nuevas frecuencias en las rutas que conectan Madrid con Barcelona, Sevilla, Málaga y Murcia. Esto se traducirá en un aumento del 14% en el total de plazas ofertadas respecto al año anterior.

En el eje Madrid-Barcelona, uno de los más transitados del país, se pasará a ofrecer 12 circulaciones diarias —seis de ida y seis de vuelta—, de las cuales cuatro incluirán parada en Zaragoza. Esta ampliación supondrá 370.000 nuevas plazas al año en esta ruta.

Entre Madrid y Murcia, Ouigo operará tres trenes diarios por sentido, lo que supone un incremento del 50% frente a la oferta actual. También se reforzarán las conexiones con Valencia y Alicante: cinco frecuencias entre Madrid y Valencia (una prolongada hasta Valladolid) y tres entre Madrid y Alicante (una de ellas también con parada final en Valladolid). Estas rutas incluyen además paradas intermedias en Segovia, Cuenca, Albacete y Elche.

En el corredor sur, la compañía aumentará su capacidad con 370.000 plazas adicionales tanto en la ruta Madrid-Sevilla (cuatro idas y vueltas diarias) como en Madrid-Málaga (tres frecuencias por sentido). Todos estos servicios harán parada en Córdoba.

Ouigo comenzó a operar en las rutas andaluzas en enero de 2024, con tres frecuencias a Sevilla y dos a Málaga. La nueva ampliación consolida su presencia en Andalucía y refuerza su papel como alternativa asequible a los servicios de alta velocidad tradicionales.

Con este movimiento, Ouigo busca atraer a nuevos viajeros, consolidar su crecimiento en el mercado español y posicionarse como uno de los referentes del tren de alta velocidad a bajo coste en el país.

Foto: Ouigo.