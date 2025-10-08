Damas y caballeros, niños y niñas, bienvenidos al mayor espectáculo de Villaverde

Villaverde se llenará los días 11, 18 y 25 de octubre de una gran carpa de circo para llevar las acrobacias, malabares, equilibrios, magia y bromas de los payasos a todos los rincones del distrito. El Festival de Circo reunirá a las mejores compañías circenses para no solo asombrar sino también enseñar al público algunos trucos con los que son capaces de hacer lo que parece imposible.

Cada jornada empezará con un taller de ‘Iniciación al arte del circo’ que ofrecerá la Escuela de Circo Carampa a 20 alumnos a partir de los 7 años por orden llegada y estarán presentes en San Cristóbal, Butarque y la Colonia Marconi.

Después de los talleres matutinos la programación continúa con espectáculos de todo tipo y para todos los públicos, tanto por la mañana como por la tarde, que permitirán disfrutar de la magia, el talento y la imaginación de las diferentes compañías circenses que desfilarán por Villaverde estos días. Los momentos estelares se celebrarán en el Auditorio del Espinillo a las 20:00 h.

El día 11 de octubre desde las 12:00 h se vivirán actuaciones como Himpoisble, el Baúl Mágico, La Locura Está a Bordo, Un chiflado irreverente, la Gala de Circo y Volando Vengo. Luego el día 18, habrá funciones que añadirán música y bailes y los espectáculos Ara, Super Jirafa, Con Tom y Son, El Circo de la Nada, Trap`Trap Mim y Nüshu.

Por último, despedirán el festival el sábado 25 las representaciones Las locuras de Catástrofe y Pastelito, Mandarina Jam Jam, La Frutería, Danger Circus Show, el Mago Héctor y el espectáculo Eirené. ¡No te lo pierdas! El circo llega a Villaverde para sorprender, emocionar y hacer soñar. ¡Ven a disfrutar del mayor espectáculo del mundo!