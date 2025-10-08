K-EXPO SPAIN 2025 concluye en Madrid con 15.000 visitantes y un negocio de 263,7 millones de dólares

K-EXPO SPAIN 2025 ha concluido el 30 de septiembre su primera edición en España, consolidando a Madrid como un hub estratégico para la «ola coreana» (Hallyu) en Europa. Tras tres intensos días de actividad, el evento, organizado por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de Corea (MCST) y promovido por la Korea Creative Content Agency (KOCCA), ha cerrado sus puertas con un balance muy positivo, superando las previsiones iniciales con una asistencia de más de 15.000 visitantes y un volumen de negocio preliminar estimado en 263,7 millones de dólares en el foro profesional.

El Círculo de Bellas Artes ha vivido una actividad incesante desde su apertura el pasado domingo. Miles de fans y curiosos de la cultura coreana han recorrido las cinco plantas dedicadas al «K-style», participando en las zonas de K-Pop, K-Game, K-Drama, K-Animation, K-Webtoon, K-Beauty, y K-Food. Momentos de enorme interés para el público español han sido: el concierto de K-OST, con los artistas Isaac Hong, Ben y Yu-ree Choi; el viaje a Corea a través del Jazz con Song Ah Chae Trio; y la firma de libros de SIU, creador del webtoon Tower of God. El K-Food Cooking Show, con el chef Park Joon Woo y el presentador Víctor Sandoval, fue otro de los grandes atractivos, fusionando con éxito la gastronomía de ambos países.

Paralelamente, el foro de negocio celebrado en el Hotel Riu Plaza España ha culminado con la firma de 10 memorandos de entendimiento (MoU), un resultado que refuerza el papel de España como puerta de entrada a los mercados europeo y latinoamericano. «No sólo importan los números, el evento favorece crear unas relaciones de confianza», ha indicado Yoonsang Eum, director de exportación de contenidos de KOCCA, subrayando la importancia de las alianzas estratégicas forjadas durante las dos jornadas.

La delegación de 60 empresas coreanas de los sectores de K-Content, K-Beauty y K-Food ha mantenido más de 465 reuniones de negocio celebradas con compradores de más de una decena de países, incluyendo España, Portugal, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia y Estonia. La respuesta del mercado español ha sido especialmente notable, con la asistencia de 98 empresas nacionales, que han mostrado un gran interés por establecer lazos comerciales con la delegación coreana.

Yoonsang Eum ha valorado positivamente los resultados: «La acogida en Madrid ha superado nuestras expectativas más optimistas. La respuesta masiva del público y la calidad de los acuerdos comerciales alcanzados confirman que España es un socio estratégico fundamental para la expansión de la cultura y la industria creativa coreana en Europa y Latinoamérica. Este es solo el comienzo de una colaboración muy fructífera».

Con el éxito de esta primera edición, K-EXPO SPAIN 2025 no solo ha cumplido su objetivo de presentar lo mejor del «K-style», sino que también ha abierto un nuevo capítulo en las relaciones culturales y económicas entre Corea del Sur y España.