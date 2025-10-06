La 43ª Feria Internacional del Libro LIBER llega este martes a Madrid

Este martes comienza LIBER 2025, Feria Internacional del Libro, promovida por la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) y organizada por IFEMA MADRID. La 43ª edición de la Feria se inaugura a las 10.00 horas en el pabellón 14.1 del Recinto Ferial con la presencia de Jordi Martí Grau, secretario de Estado de Cultura; Javier Velasco Villegas, embajador de Chile, o Daniel Fernández, presidente de la Federación de Gremios de Editores de España, entre las autoridades confirmadas.

LIBER 2025 se confirmará como el gran escaparate de la producción editorial actual y el foco de atracción profesional de autores, libreros, ilustradores, y demás actores del sector. La proyección internacional del libro español será uno de los grandes ejes de esta edición, con la incorporación del Salón de Derechos como principal novedad. Este espacio, dedicado en exclusiva a la compraventa y negociación de derechos de autor y traducción, reunirá a más de 60 editores y agentes literarios procedentes de 24 países, entre ellos Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Brasil o Chile.

Asimismo, para continuar con la internacionalización del libro y la edición en español se suma al Programa de Compradores, promovido por la FGEE con la colaboración de ICEX España Exportación e Inversiones y las Oficinas Económicas y Comerciales de España, que reunirá a más de 300 profesionales de 54 países, con destacada representación de Europa y América Latina, así como Estados Unidos, Canadá y mercados clave como China, Japón, Corea del Sur, India, Marruecos, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Australia o Turquía.

El Programa de Prescriptores de Interés Prioritario, en colaboración con Acción Cultural Española (AC/E), reunirá en Madrid a bibliotecarios, responsables de adquisiciones institucionales, editores y docentes de 11 países, con capacidad de decisión en la compra y difusión de contenidos.

Chile será País Invitado de Honor y participará con una delegación de 17 editoriales, agencias y representantes del ecosistema del libro, además de un completo programa cultural y profesional. La inauguración del stand chileno se celebrará el 7 de octubre a las 13:30 horas, con una lectura coral de textos de Gabriela Mistral para conmemorar los 80 años del Premio Nobel. El país, que ya fue invitado en 2013, regresa a LIBER para reforzar sus vínculos con la industria editorial española e internacional, con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Embajada de Chile en España, ProChile, DIRAC e Imagen de Chile.

Entre las novedades de la feria destacará también el espacio Ágora, ubicado en el Pabellón 14.1, que funcionará como un foro dinámico para la presentación de productos, servicios y experiencias. También se suma la Zona de Servicios para la Industria del Libro, orientada a explorar nuevos modelos de negocio, formatos digitales y estrategias de innovación, y el espacio MicroLiber, que facilitará la participación de pequeños editores, emprendedores y startups.

Premios LIBER 2025

El miércoles 8 de octubre en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, se celebrará la entrega de los Premios LIBER 2025, que reconocen la labor de autores, profesionales e instituciones del libro. Se requiere invitación para acudir a la gala o acreditación como prensa.

África Ramírez Olmos, expresidenta de la AEPV, recibirá el Homenaje LIBER por el compromiso y resiliencia mostrada por estos en un momento como la DANA. El premio a la autora iberoamericana más destacada se concederá a Rosa Montero; el Premio LIBER al fomento de la lectura en medios de comunicación, al periodista y divulgador Antonio Martínez Asensio; el galardón a la mejor adaptación audiovisual, a la película Pedro Páramo; el Premio LIBER ‘Boixareu Ginesta’ al librero del año, a la librería Serendipia de Ciudad Real; y el Premio LIBER al fomento de la lectura a bibliotecas abiertas al público, a la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona.

Organizada por IFEMA MADRID y promovida por la Federación de Gremios de Editores de España, LIBER 2025 cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura, ICEX España Exportación e Inversiones, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid y el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO). Asimismo, cuenta con la colaboración de Acción Cultural Española (AC/E) y la Asociación de Editores de Madrid.