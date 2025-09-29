Dos jóvenes detenidos por robar 21 iPhones en un festival de música en Madrid

En el marco del festival de música Jardín de las Delicias, celebrado el pasado fin de semana en la Universidad Complutense de Madrid, la agentes de la Comisaría Integral de Distrito (CID) de Moncloa-Aravaca de la Policía Municipal ha detenido a dos jóvenes, un colombiano de 25 años y un marroquí de 28, tras descubrir que llevaban en su poder 21 teléfonos móviles presuntamente sustraídos.

La intervención policial se produjo cuando varios asistentes denunciaron la desaparición de sus dispositivos durante el evento y ofrecieron descripciones de los sospechosos. Al concluir la jornada, los agentes establecieron un control en las salidas y localizaron a dos individuos que coincidían con las características proporcionadas. Uno de ellos intentó huir, pero fue rápidamente reducido.

Durante el registro, se hallaron 17 iPhones ocultos en una faja negra en posesión de uno de los arrestados, mientras que el otro portaba cuatro móviles adicionales y dinero en efectivo. Ambos detenidos, un colombiano de 25 años y un marroquí de 28, no pudieron justificar la procedencia legal de los dispositivos de la reconocida marca Apple.