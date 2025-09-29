Investigan el asalto a punta de pistola a un piso de Carabanchel (Madrid)

Agentes de la Policía Nacional investigan un presunto robo con violencia ocurrido en la mañana del pasado sábado, 27 de septiembre, en una vivienda del distrito madrileño de Carabanchel, tras recibirse una denuncia por un posible atraco con arma de fuego.

Según la información recabada, los hechos tuvieron lugar pasadas las 11 de la mañana de este sábado cuando tres individuos llamaron a la puerta del domicilio. Uno de ellos habría exhibido lo que aparentaba ser una pistola para intimidar al residente y lograr que les permitiera entrar.

Una vez dentro, los asaltantes se apoderaron de varias joyas y dinero en efectivo. La víctima, un hombre de unos 50 años y nacionalidad extranjera, no resultó herido, pero sí sufrió amenazas durante el suceso.

Los autores del robo, presumiblemente de origen hispanoamericano según el denunciante, llevaban vestimenta que dificultaba su identificación. Tras cometer el atraco, huyeron en un vehículo que ya les esperaba cerca del lugar.

La investigación se mantiene abierta y no se han producido detenciones hasta el momento. La policía trabaja ahora en el análisis de posibles imágenes de videovigilancia y en la recogida de testimonios para dar con los responsables.