Arden dos coches en un semisótano junto a la Catedral de la Almudena (Madrid)

Dos vehículos han quedado totalmente calcinados en el incendio que se ha declarado esta mañana de lunes, 29 de octubre, en un aparcamiento ubicado en el distrito madrileño de Centro, junto a la Catedral de la Almudena.

Los hechos han dado comienzo pasadas las 10 de la mañana de este lunes en un pequeño garaje privado en una planta semisótano del número 5 de la calle de Factor, en el centro de la capital. Por causas que aún se investigan, se ha iniciado un fuego que ha quemado dos coches y ha generado una densa humareda.

Hasta 11 dotaciones de los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han acudido al lugar para extinguir las llamas y ventilar la zona. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han quedado en preventivo al no registrarse heridos.

Agentes de la Policía Municipal y de la Policía Nacional han colaborado en la intervención, mientras que Agentes de Movilidad han regulado el tráfico, facilitando el acceso al lugar por parte de los servicios de emergencias.