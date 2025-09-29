Gran despliegue de seguridad este martes por el Atlético – Eintracht, declarado de ‘alto riesgo’: acudirán 3.700 aficionados alemanes

Un total de 1.250 integrantes conformarán el dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League que enfrentará al Atlético de Madrid y al Eintracht Frankfurt este martes 30 de septiembre, a partir de las 21:00 horas, en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Este partido ha sido catalogado de Alto Riesgo por la Comisión Antiviolencia. El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional —procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil—; de la Guardia Civil de Tráfico, para los accesos por carretera al estadio.

También de la Policía Municipal de Madrid; componentes de SAMUR-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos; miembros de Cruz Roja, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol. En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes.

Se prevé la asistencia de cerca de 3.700 aficionados alemanes con entrada en un estadio que registrará aforo completo. Para agilizar el trabajo de los agentes, se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.