El 57% los trabajadores madrileños han sido pluriempleados en algún momento de su vida

El pluriempleo se ha consolidado en los últimos años como un fenómeno cada vez más presente en el mercado laboral español. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), al cierre de 2024 un total de 585.800 trabajadores declararon tener un segundo empleo, una cifra que ha aumentado un 43% en la última década.

En este contexto, Randstad ha realizado una encuesta a más de 4.500 profesionales de todo el país con el objetivo de analizar la incidencia real del pluriempleo. Según el análisis, el 57% de los trabajadores en Madrid ha compatibilizado más de un empleo en algún momento de su vida, una proporción que se sitúa ligeramente por debajo de la media estatal (58,3%).

Además, reflejan que el 40% de los madrileños compatibiliza empleos para aumentar sus ingresos, mientras que el 29% lo hace para cubrir gastos básicos. Un 21% necesita un segundo trabajo por falta de estabilidad en el empleo principal, un 5% reconoce que lo hace por vocación o desarrollo personal, y el 4% restante por otros motivos.

“El pluriempleo se ha convertido en una realidad creciente que refleja la situación laboral de muchos profesionales en España. Este fenómeno está estrechamente vinculado al esfuerzo que realizan los trabajadores para hacer frente al encarecimiento del coste de la vida y a la pérdida de poder adquisitivo. Por ello, no sorprende que la principal motivación de los españoles siga siendo el salario, ya que constituye la base para garantizar su bienestar económico”, añade Juan Muñoz, director regional de la zona Centro de Trabajo Temporal de Randstad.

Cabe mencionar que, dentro de la categoría de pluriempleo, hay dos grandes grupos: en primer lugar, los profesionales que tienen un motivo económico detrás. Es decir que necesitan más de un trabajo para llegar a fin de mes. En segundo lugar, los profesionales que tienen dos o más trabajos debido a sus motivaciones personales, aficiones, etc. En este grupo entraría, por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina 8 horas diarias, y después de su jornada complementa su trabajo con clases particulares.

La mitad de los madrileños tiene una percepción positiva del pluriempleo

El pluriempleo suele ser una situación temporal en la región, ya que un 34% lo mantiene menos de seis meses y un 19% entre seis meses y un año. Aun así, un 26% es pluriempleado por más de tres años, mientras que un 22% durante uno y tres años, lo que indica que también hay una buena parte de trabajadores en Madrid que son pluriempleadas durante un tiempo más prolongado.

En cuanto a la percepción del pluriempleo, un 50% asegura que lo ve positivo porque le aporta ingresos extra y flexibilidad, mientras que un 24% lo asocia a estrés o fatiga. Un 7% lo valora como muy negativo por afectar a su salud o a sus relaciones personales, y el 19% restante afirma no notar grandes cambios debido al pluriempleo. En cualquier caso, la gran mayoría coincide en su deseo de cambio: el 80% de los pluriempleados madrileños reduciría su carga laboral si su empleo principal ofreciera mejores condiciones.

Transporte y logística lidera el pluriempleo en Madrid

El pluriempleo se concentra principalmente en transporte y logística (17%), seguido de hostelería y turismo (14%) y comercio y atención al cliente (13%). En cuanto al tipo de contrato, el 66% de los pluriempleados madrileños lo es por cuenta ajena, mientras que un 26% trabaja por cuenta propia y un 8% combina distintas fuentes de ingresos.

Madrid, en línea con la media nacional

El análisis autonómico sitúa a Madrid (57%) entre las regiones que se sitúan en una posición intermedia en cuanto a la incidencia del pluriempleo. En este mismo grupo se encuentra la Comunidad Valenciana (58%), prácticamente en línea con la media nacional (58,3%), y a partir de ahí, encontramos otras regiones como Cantabria (57%), Aragón (56%), Asturias (56%), Galicia (56%), Castilla y León (55%), Cataluña (54%) y Castilla-La Mancha (54%).

Entre las comunidades con mayor pluriempleo se encuentran Baleares (84%), Murcia (63%), Navarra (63%) y Andalucía (60%). En dichas comunidades, mínimo seis de cada diez ocupados han tenido que recurrir en algún momento a un segundo empleo. Canarias (59%) y La Rioja (59%) se sitúan en cifras similares, confirmando que el fenómeno no se limita a una sola región.

En el extremo inferior se encuentran el País Vasco (52%) y, sobre todo, Extremadura (47%), que presentan los menores porcentajes de pluriempleo. En esta última, más de la mitad de los trabajadores (53%) nunca ha compatibilizado empleos, lo que la convierte en la única comunidad donde predominan quienes no han vivido esta situación.