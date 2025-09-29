Fruit Attraction 2025 convierte desde este martes a Madrid en capital mundial hortofrutícola con 2.460 empresas de 64 países

Madrid ciudadNoticias

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, preside este martes, 30 de septiembre, la inauguración de Fruit Attraction 2025. El acto, que comenzará a las 12:00 horas en el espacio Factoría Chef by #alimentosdespaña (pabellón 7 de IFEMA MADRID), reunirá también al presidente de La Rioja, a los consejeros autonómicos de Agricultura de Andalucía, Baleares, Canarias, Galicia y Navarra, así como a los embajadores de Argelia, Brasil, Estonia, Francia, Georgia, Grecia, Italia, India, Países Bajos, Portugal y Sudáfrica, entre otras autoridades.

Del 30 de septiembre al 2 de octubre, Fruit Attraction, organizada por IFEMA MADRID y FEPEX, y con Andalucía como patrocinador principal, celebrará su 17ª edición consolidándose como el gran evento de referencia mundial para la comercialización de frutas y hortalizas. Con la participación de 2.460 empresas expositoras de 64 países, que supone un crecimiento del 8,4% con respecto a 2024, más de 78.000 metros cuadrados de superficie (+10% sobre la pasada edición), y la previsión de asistencia de más de 120.000 profesionales de 150 países, la feria se reafirma como motor estratégico de negocio, innovación y proyección internacional.

Fruit Attraction 2025 crece con fuerza y ocupará 10 pabellones de IFEMA MADRID (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 y 14), organizados por regiones y sectores para optimizar la experiencia de expositores y visitantes.

El Área Fresh Produce volverá a representar cerca del 70% de la feria, confirmando su peso estratégico dentro de la oferta global. Junto a ella, el Área de Industria Auxiliar tendrá una destacada presencia, al igual que Fresh Food Logistics, espacio dedicado a la cadena de frío y soluciones para la logística del producto fresco. Por su parte, el Área Innova&Tech, que integra Biotech Attraction y Smart Agro, experimenta un importante crecimiento en esta edición, un 31% más que en 2024, lo que refuerza su papel como epicentro de la innovación, la investigación y el desarrollo tecnológico aplicado al sector.

Del total de 2.460 expositores, la feria incorpora este año 323 empresas nuevas, lo que confirma su dinamismo y capacidad de atracción. La participación nacional supone el 52% de la feria. La gran potencia de España como líder mundial del mercado hortofrutícola se deja sentir en su representación con la presencia de todas las comunidades autónomas productoras de frutas y hortalizas del país. El segmento internacional registra un importante crecimiento. En esta ocasión, acapara más del 47% de la ocupación total de la feria, con 1.418 empresas. Se suman 14 nuevos países como Argelia, El Salvador, Etiopia, Georgia, Hungría, Malta, Jordania, Mauricio, Senegal, Serbia, Uganda, Uzbekistán, Vietnam y Zimbabwe.

Uno de los grandes objetivos de Fruit Attraction es ofrecer una plataforma de impulso y expansión internacional.  En este sentido, IFEMA MADRID, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del ICEX y de FEPEX, vuelve a activar el Programa de Compradores Internacionales, invitando a cerca de 700 compradores de 67 países, jefes de compra retail, importadores y mayoristas que aportarán un especial dinamismo al negocio de la feria.

A esto se suman los ´Países Importadores Invitados´, con Malasia y México como protagonistas de esta edición. Con ello, Fruit Attraction abrirá y fomentará una vía de relaciones comerciales con estos mercados, arropado por un programa completo de mesas redondas, visitas guiadas a la feria, y sesiones B2B.

Por otro lado, el tomate será el producto estrella de esta edición concentrando un programa de actividades que girará en torno a su valor nutricional, impacto económico y geopolítica del comercio internacional. Se celebrarán mesas redondas, degustaciones, demostración de cultivos y análisis del mercado, incluyendo el acuerdo UE-Marruecos y su efecto en la producción comunitaria. Como novedad, se impulsa Organic Hub Tour, una ruta especialmente señalizada dentro de la feria que dará mayor visibilidad a las empresas con productos con certificación ecológica.

Fruit Attraction 2025 propone un completo programa de actividades. En esta ocasión, el Fruit Forum by Timac Agro acogerá congresos como Grape Attraction y Biotech Attraction. A estos se sumarán otros como Biofruit Congress, Fresh Food Logistics The Summit y otras interesantes ponencias y presentaciones de los expositores en los diferentes Foros Fruit Next.

Como es habitual, Factoría Chef, patrocinado por #alimentosdespaña, volverá a poner en valor la versatilidad gastronómica de las frutas y hortalizas con atractivos showcookings en directo.

En esta ocasión, The Innovation Hub, con 50 productos, será el área dedicada a la innovación y novedades empresariales en el sector. En este ámbito, la feria volverá a acoger los Innovation Hub Awards, que se han convertido en un acontecimiento fundamental para el apoyo a la apuesta emprendedora empresarial del sector con sus habituales categorías -Fresh Produce; F&V Industry, y Acciones de sostenibilidad y compromiso-.

Además, Fruit Attraction otorgará los Premios al Mejor Stand, con el patrocinio de WAH, galardón que reconocerá espacios expositivos que destaquen en la feria por su creatividad, diseño y compromiso con la sostenibilidad en sus cuatro categorías: Más Original; Mejor Diseño; Más Sostenible y Aclamado por el Público. Del mismo modo, se entregará el XV Premios Periodísticos de APAE y el de Fruit Attraction dedicado este último a medios internacionales de reconocido prestigio en el sector hortofrutícola.

Fruit Attraction 2025 volverá a contar con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en su acto de inauguración que volverá a estar presidido por el ministro Luis Planas -día 30 de septiembre, a las 12.00h.-, y cuya participación este año se reflejará con una gran presencia en la Plaza #alimentosdespaña y en el patrocinio de Factoría Chef.

Fruit Attraction 2025, organizada por IFEMA MADRID y FEPEX, se celebra en el recinto ferial del 30 de septiembre al 2 de octubre de 9.30 a 19.00h., y hasta las 16.00h. el último día. Cuenta con el patrocinio de Andalucía, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Región de MurciaVeganic Nature, Agrobank, Timac Agro, Únikas y MSC.

