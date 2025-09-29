Madrid ciudadNoticias

Ampliado el plazo del concurso ‘Sueña Madrid 2025’ para transformar 8 áreas: de plaza Castilla y Aluche a Antonio López, Oporto y el nudo de Canillejas

‘Sueña Madrid 2025’, el concurso de ideas impulsado por la Oficina del Plan Estratégico Municipal para rediseñar el futuro de ocho enclaves estratégicos de la ciudad, amplía su plazo de presentación de propuestas hasta el 15 de octubre de 2025.

‘Sueña Madrid 2025’ busca ideas creativas y transformadoras para la renovación urbana y su capacidad para responder a los grandes retos de Madrid en la plaza de Oporto (Carabanchel); el intercambiador de Aluche (Latina); la avenida de Herrera Oria y su polígono industrial (Fuencarral-El Pardo); el entorno del nudo de Canillejas (Hortaleza, Barajas y San Blas-Canillejas); la Colonia de la Esperanza (Hortaleza); la plaza de Castilla (Chamartín) y el área suroeste de Bellas Vistas (Tetuán).

El certamen está dirigido principalmente a estudiantes y jóvenes profesionales vinculados al diseño urbano y premiará las mejores propuestas en función de su calidad, carácter innovador y capacidad para ofrecer soluciones creativas e integrales a los principales retos de la ciudad. Los galardones serán de 3.000, 2.000 y 1.000 euros para los tres primeros proyectos seleccionados por el jurado.

Con esta ampliación de plazo, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por vincular el talento joven al diseño de la ciudad del futuro y por abrir espacios de participación activa en la elaboración del futuro Plan Estratégico Municipal.

