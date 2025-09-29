Madrid ciudadNoticias

Cortada parcialmente la circulación en la Línea 5 de Metro de Madrid

El servicio de la Línea 5 de Metro de Madrid entre las estaciones de Aluche y Casa de Campo ha quedado totalmente interrumpido, en ambos sentidos, este lunes, 29 de septiembre, desde las 23:00 horas.

Según ha explicado Metro de Madrid en un comunicado a través de sus redes sociales, este corte se había debido «causas ajenas al servicio», no dándose más explicaciones. El tiempo estimado de solución es de «más de 15 minutos», aunque a las 23:30 horas aún sigue interrumpido.

El cierre ha afectado a la Línea 5 de Metro de Madrid a su paso por las estaciones de Aluche, Empalme, Campamento y Casa de Campo. El servicio en el resto de la línea está sufriendo demoras.

