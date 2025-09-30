La cultura argentina llena Madrid en octubre con danza, música, cine y teatro

Este mes de octubre, la oferta cultural en los espacios municipales de Madrid dedicará un amplio espacio a Argentina. 21 DISTRITOS, el programa de dinamización del Área de Cultura, Turismo y Deporte, tendrá una programación especial de actividades en Latina, Retiro, Arganzuela, Puente de Vallecas y Moncloa con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), dentro del programa ‘Buenos Aires en Madrid’.

En este último se incluyen otras propuestas en espacios como Matadero Madrid y Cineteca, además de un concierto especial de la Banda Sinfónica municipal.

‘Buenos Aires en Madrid’: la riqueza de la cultura porteña

Gracias a la colaboración con el Ministerio de Cultura de CABA, el programa ‘Buenos Aires en Madrid’ presentará en 21 DISTRITOS una selección de expresiones artísticas: obras de teatro que reflejan la vitalidad de la escena porteña, una exposición de artes visuales con diversas técnicas y estilos, y el tango como expresión cultural central.

El 5 de octubre, a las 12:00 horas, el Centro Cultural Paco de Lucía (Latina) recibirá a la compañía Galaxias Creativas con su espectáculo Cuentopos de Gulubú, una representación de cuentos y canciones de la novelista y escritora argentina María Elena Walsh. El 10 de octubre, a las 18:30 h, la terraza del Centro Cultural Casa de Vacas (Retiro) será escenario de un espectáculo de tango participativo de la mano de La Orquesta del Plata, y el 13 de octubre, a las 19:00 h, se celebrará en el Faro de Moncloa (Moncloa-Aravaca) una experiencia sonora y visual junto al Cuarteto Divergente, Los misterios, propuesta que cruza música clásica, repertorio popular y creación contemporánea.

Además, del 7 al 15 de octubre, la Central de Diseño de Matadero Madrid, en colaboración con Dimad –Asociación de Diseñadores de Madrid–, acogerá la exposición Suavidad y color del mito, del artista argentino Tadeo Muleiro. Una muestra que entrelaza el imaginario de diversas culturas ancestrales de Argentina y Latinoamérica con el arte contemporáneo mediante esculturas textiles de gran tamaño. La exposición se acompaña de la performance realizada por el artista, Sangre de semilla, quien también confecciona y pinta los trajes utilizados. Se podrá disfrutar el 14 de octubre, a las 19:00 h.

Por otra parte, también en el marco de ‘Buenos Aires en Madrid’, el 4 de octubre, de 11:30 a 14:30 h, en la plaza de Matadero Madrid, tendrá lugar la gran fiesta del tango, donde varios instructores (campeones de tango) explicarán nociones y pasos de baile al público, para terminar con un concierto a cargo de la Orquesta del Plata, donde se podrá poner en práctica lo aprendido.

En Cineteca Madrid, el día 7 de octubre, comenzará un ciclo de cine argentino rodado en Buenos Aires que incluirá una sesión doble con Descansar en paz y El otro hermano, y otras dos proyecciones, el día 8, de cine clásico restaurado: Rosaura a las diez y El hombre de la esquina rosada. Este mismo día 8 está previsto ofrecer un cóctel en la cantina.

Además, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid ofrecerá un concierto a partir de partituras prestadas por la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, que incluirá piezas como tangos, milongas, etc. En noviembre, el intercambio será, al contrario, y la banda bonaerense interpretará en la ciudad porteña partituras del concierto de San Isidro con un repertorio de títulos tradicionales madrileños, (chotis, cuplés…) cedidos por la Banda Sinfónica Municipal de Madrid.

La capital argentina acogerá también, a partir de noviembre, la muestra de ilustración digital Madrid en Buenos Aires, con 16 ilustraciones en color presentadas en el Festival Icónica de Madrid y que muestran espacios o costumbres emblemáticas de nuestra ciudad.

El puente cultural Madrid-Buenos Aires en las bibliotecas

Del 5 al 12 de octubre, las bibliotecas públicas municipales participan con una serie de actividades, clubes de lectura, centros de interés y publicaciones en las redes sociales y el portal web. De esta forma, Madrid y Buenos Aires colaboran para intercambiar experiencias y promover el talento local, fortaleciendo las relaciones entre ambas capitales.

Los autores argentinos protagonizan buena parte de los expositores destacados, como en el caso de las bibliotecas públicas municipales Ana María Matute, Ángel González o Benito Pérez Galdós. Entre otras actividades, el cine también ocupa un papel importante a través de proyecciones de películas como Relatos salvajes en Francisco Ayala o José Hierro