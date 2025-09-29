El Gobierno de Ayuso financiará con 121.000 euros la ‘Red Bull Fan Zone’ de la Fórmula 1 en la Puerta del Sol

Del 17 al 19 de octubre, la Puerta del Sol será escenario del evento «Red Bull Fan Zone Puerta del Sol Comunidad de Madrid», una acción promocional vinculada al futuro circuito urbano de Fórmula 1 que se prevé inaugurar en Madrid en 2026. La actividad, organizada por la empresa ANDTONIC STUDIOS, S.L., incluirá una reproducción a escala del trazado “Madring”, con un recorrido de 50 metros sobre el que se podrán conducir coches de radiocontrol mediante simuladores.

La iniciativa ha sido impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid y gestionada a través de la Dirección General de Patrimonio y Contratación. Para ello, el Gobierno regional ha adjudicado un contrato de 121.000 euros (IVA incluido), según se detalla en el expediente de contratación disponible en el Portal regional de Transparencia, al que ha tenido acceso Gacetín Madrid.

El contrato establece que la Comunidad de Madrid adquiere la condición de patrocinador oficial del evento. Como contraprestación, se garantiza la presencia visible de la marca institucional tanto en el espacio físico del evento como en los canales digitales, así como el derecho a utilizar contenido audiovisual del mismo en sus propias plataformas. Además, se contempla la convocatoria de medios y emisión de una nota de prensa por parte de la organización.

La empresa adjudicataria será la encargada de asumir la producción, montaje y desarrollo completo del evento, incluyendo los seguros, permisos y recursos técnicos necesarios. Una vez finalizada la actividad, deberá entregar una memoria detallada del impacto publicitario generado para la Comunidad de Madrid.