Miles de mutualistas se manifiestan en Madrid para reclamar su integración plena en la Seguridad Social

Miles de profesionales procedentes de toda España se manifestaron este sábado en el centro de Madrid para exigir su incorporación en igualdad de condiciones al sistema público de la Seguridad Social. Convocados por el Movimiento #J2 y la Plataforma Pasarela al RETA, los asistentes reclamaron una solución legislativa que permita a los mutualistas acceder al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) sin pérdida de derechos.

El motivo central de la movilización fue denunciar la situación de desigualdad que, según los organizadores, afecta a miles de profesionales que cotizaron durante décadas en mutualidades alternativas, en muchos casos con pensiones resultantes que no superan los 300 o 400 euros mensuales. Estas condiciones, afirman, suponen una «precariedad extrema» tanto para los jubilados actuales como para las generaciones futuras.

Durante la manifestación, se criticó duramente la proposición de ley actualmente en trámite, al considerar que no resuelve de forma efectiva la situación de todos los mutualistas. Los portavoces insistieron en que la solución debe ser “real, inclusiva y definitiva”, y reprocharon a algunos partidos políticos, especialmente al Partido Popular, su falta de apoyo y su papel en la demora del proceso.

La concentración incluyó la lectura de un manifiesto en el que se responsabilizó a los colegios profesionales y a las mutualidades por mantener un sistema que, a juicio de los manifestantes, ha priorizado intereses corporativos sobre los derechos de los colegiados. También se denunció la falta de transparencia en la gestión y la ausencia de protección institucional hacia los mutualistas.

Uno de los puntos más repetidos fue el “agravio comparativo” con otros colectivos profesionales que sí han sido integrados con rapidez en el sistema público mediante procedimientos legislativos especiales. En contraste, los mutualistas siguen, según denunciaron, en un “limbo legal” que perpetúa una discriminación injustificada.

La manifestación destacó por la unidad inédita entre distintos colectivos profesionales —abogados, procuradores, arquitectos, ingenieros, entre otros— que marcharon conjuntamente por un objetivo común: una Pasarela 1×1 al RETA que reconozca tiempo y cotizaciones en igualdad con el resto de trabajadores autónomos.

La jornada concluyó con un minuto de silencio y un acto simbólico en el que los participantes se tumbaron en el suelo frente al Congreso de los Diputados. En sus declaraciones finales, los portavoces agradecieron la masiva asistencia y anunciaron que esta movilización será solo la primera de una serie de acciones si no se avanza hacia una solución legislativa efectiva. “No nos vamos a detener hasta lograr una solución justa para todos”, afirmaron.

