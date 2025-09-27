CentroCentro levanta el telón de su ‘Microescena’

El próximo 3 de octubre comienza un nuevo proyecto dedicado al teatro en CentroCentro, espacio del Área de Cultura, Turismo y Deporte del ayuntamiento de Madrid. Se trata de Microescena CentroCentro, un ciclo con intención de incorporar otros formatos y ofrecer nuevas experiencias y aproximaciones al arte contemporáneo. Se trata de funciones de 15 minutos, con 15 asistentes, en un pequeño escenario en el que el espectador se encuentra prácticamente inmerso en la acción.

Microescena CentroCentro arranca en 2025 con dos obras creadas ad hoc por la dramaturga Alexandra Nicod. Ambientadas en el mundo del arte, ambas piezas abordan temas como el poder transformador del arte, la inmortalidad de la obra, la trascendencia del artista, las estructuras de poder, la censura y la autocensura.

La piedra es un drama con tintes de comedia que revela la vulnerabilidad del artista frente a ciertos mecanismos del mercado del arte, unas reglas de juego que parecen inamovibles, pero quizás no lo sean. Está protagonizada por Esther Acevedo y Carles Moreu, con funciones los viernes 3, 10, 17 y 24 de octubre, a las 19:00 horas.

El sueño tiene como punto de partida un encuentro imaginario entre la escultora francesa Camille Claudel y el pintor y escultor suizo Alberto Giacometti. Una propuesta poética-onírica que los coloca en un espacio efímero que les permite hablar de los claroscuros de su condición como artistas. Está protagonizada por Cecilia Sarli y Antonio Gómez y se podrá disfrutar los viernes 7, 14, 21 y 28 de noviembre, también a las 19:00 h.

Alexandra Nicod está a cargo de la dirección escénica de las dos obras. Actriz, dramaturga, directora y poeta hispano-suiza licenciada en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD), ha trabajado en cine y en teatro con directores como Carlos Iglesias y Ernesto Caballero. Es autora de varias obras de teatro y del poemario Deshielo, publicado en España y en Francia.