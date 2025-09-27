BUZZATTACK: la experiencia inmersiva de concurso de televisión llega a Madrid

BUZZATTACK, la experiencia inmersiva y llena de energía inspirada en los concursos de televisión, llega por primera vez a Madrid a partir del próximo 31 de octubre. Inspirado en programas icónicos como Jeopardy, La Ruleta de la Suerte y El Precio Justo, BUZZATTACK invita a los participantes a formar equipos y poner a prueba sus conocimientos en rondas de trivia interactivas, rápidas y con desafíos que pondrán a prueba su ingenio.

Creado por Bombastik! y co-producido junto a Fever, la plataforma líder mundial en entretenimiento en vivo, BUZZATTACK reta a los asistentes a un enfrentamiento de 60 minutos con preguntas de televisión en un formato ideal para amigos, familias, equipos de trabajo y cualquier persona competitiva.

Las entradas ya están disponibles a través de la web o la App de Fever. La lista de espera ya está disponible para todos aquellos que quieran apuntarse.

Luces, Cámara, Acción: El mundo de un programa de TV, en vivo

Al llegar, los visitantes serán recibidos en los camerinos del colorido set de BUZZATTACK, donde podrán arreglarse antes del show o disfrutar de una bebida en el bar previo al inicio del juego. Una vez dentro del estudio, los equipos se ubican detrás de los clásicos podios de concurso, listos para enfrentarse en rondas llenas de energía sobre cultura pop, dirigidas por un carismático presentador de trivia con inteligencia artificial.

BUZZATTACK sumerge a los participantes en la era dorada de la televisión. Con podios que zumban, luces fluorescentes y efectos audiovisuales dinámicos, los asistentes sentirán la emoción de estar on air. Cada sesión dura 60 minutos y permite jugar de 4 a 12 jugadores, con hasta un total de 2 participantes por podio.

BUZZATTACK es rápido, interactivo y con el nivel justo de desafío, ideal para actividades de team-building, salidas en grupo o para quienes buscan una experiencia competitiva con un giro original, donde las risas y la diversión están aseguradas.

¡Es hora del juego para todos!

BUZZATTACK es tanto una experiencia inmersiva como un juego interactivo. No solo se vive la emoción del juego en sí, sino también el encanto de entrar en el set de un programa de televisión favorito.

Con una estética que recuerda a los programas clásicos que tanto amamos, BUZZATTACK es una vuelta al esplendor de la televisión terrestre, revivido y reimaginado para ser disfrutado por todas las generaciones. Para quienes gritan respuestas desde el sofá y se imaginan como concursantes en la TV, esta experiencia hace realidad ese sueño.

Team-building con Trivia

BUZZATTACK es el reto definitivo para grupos de team-building. Con su mezcla de pensamiento rápido, competencia amistosa y momentos llenos de risas, es una forma brillante de reunir a colegas fuera del entorno habitual de oficina. Logra un equilibrio perfecto entre diversión informal y competencia saludable, promoviendo la colaboración y la comunicación, ideal para jornadas corporativas, celebraciones o simplemente para romper el hielo.

Una noche de trivia reinventada

Para los amantes de la típica noche de trivia, BUZZATTACK ofrece un giro enérgico a este clásico. Con podios que zumban, iluminación dramática y un montón de momentos dignos de foto, es una nueva forma de que amigos se reúnan, disfruten de una bebida, se diviertan y descubran de una vez por todas quién es el verdadero campeón del grupo.

Marcando el futuro de las experiencias en grupo

BUZZATTACK es una idea original de los innovadores españoles Bombastik!, cuya visión es Redefinir las experiencias recreativas en grupo. Tras el éxito de su arcade real Glow or Go!—que ha conquistado ciudades como Madrid, Melbourne, Dallas y Los Ángeles y continúa expandiéndose—su nuevo concepto BUZZATTACK busca aportar un giro atrevido al panorama cultural y de entretenimiento de Madrid.

Información: