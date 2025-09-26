El festival taurino benéfico en homenaje a Antoñete en Las Ventas cuelga el «no hay entradas»

La Comunidad de Madrid homenajeará al maestro Antonio Chenel Antoñete con un festival taurino benéfico que reunirá a grandes figuras del toreo de todos los tiempos. Se celebrará en la Plaza de Las Ventas durante la jornada matinal del próximo 12 de octubre, y se colgará el cartel de no hay billetes.

El festejo, incluido en la Feria de Otoño, contará con matadores como Morante de la Puebla, Curro Vázquez, César Rincón, Julio Aparicio o Enrique Ponce. También participarán el rejoneador retirado Pablo Hermoso de Mendoza y la novillera madrileña Olga Casado. Próximamente, en los aledaños al coso de la calle Alcalá, se descubrirá un monumento en honor a Antoñete, reconocido por su trayectoria con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2001 y con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid, a título póstumo.

Todos estos detalles se han compartido hoy durante la presentación en la que han participado el director del Centro de Asuntos Taurinos (CAT), Miguel Martín, la empresa Plaza 1 y el diestro sevillano José Antonio Morante de la Puebla, como organizadores del festival. El artista creador de la escultura que se ubicará en los aledaños de Las Ventas es el onubense Martín Lagares, que durante dos meses ha estado trabajando en esta pieza única, fabricada con barro y cubierta con bronce fundido, de 2,30 metros de altura y medio kilo de peso.

Más de 45.000 billetes vendidos

Asimismo, el 12 de octubre por la tarde tendrá lugar también la habitual corrida de la Hispanidad, que colgará el cartel de no hay billetes por segunda vez en el día en el coso venteño. Un total de 45.928 entradas vendidas entre las dos jornadas, que servirán para poner el broche de oro a una temporada de récord.

Durante este 2025 se han vivido varios momentos de éxito, como en la feria de San Isidro donde casi 600.000 personas acudieron a la plaza, con una media de 21.000 espectadores diarios. O las novilladas nocturnas del certamen Cénate Las Ventas, con la asistencia de 50.000 aficionados. Por su parte, la Feria de Otoño ha logrado cifras históricas, batiendo el récord de abonados de los últimos 15 años, llegando a un total de 19.428.