Retiro

La ruta de la tapa 'Ven a vivirlo', protagonista este fin de semana en Retiro

Gacetín Madrid

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, junto con la concejala de Retiro, Andrea Levy, ha visitado hoy dos de los establecimientos participantes en la ruta de tapa ‘Ven a vivirlo’, la propuesta gastronómica y turística impulsada por Hostelería Madrid junto con el Ayuntamiento y Mahou San Miguel, que se puede disfrutar hasta el 28 de septiembre en 17 locales del distrito.

Maíllo ha destacado que “la ruta ‘Ven a vivirlo’ acerca los mejores planes gastronómicos a todos los rincones de Madrid, creando experiencias únicas que madrileños y visitantes pueden disfrutar y compartir”, ya que se celebra también en otros distritos de la capital, como San Blas-Canillejas, Moratalaz, Carabanchel y Olavide.

Los establecimientos participantes en la edición de Retiro son: Buendi Castelo, Taberna y Media, Casa de Fieras, Patio de Triana, Méndez, La Raquetista, Salino, Taberna del Puntapié, Sazonarte, Rincón de Bosco, Restaurante Antonio, La Casa del Abuelo, El Embarcadero, Taberna El Paleto, Niña de Papá, Triana y Albedrío.

