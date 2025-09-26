Arde parcialmente un piso en Moncloa-Aravaca: una mujer herida

Una mujer de mediana edad ha resultado herida esta tarde de viernes, 26 de septiembre, tras un incendio que ha arrasado parcialmente una vivienda ubicada en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca.

Los hechos han comenzado pasadas las 3 de la tarde en un undécimo piso de un edificio de viviendas ubicado en el número 10 de la calle de Valderrodrigo, en el barrio de Valdezarza. Por causas que aún se investigan, ha dado comienzo un fuego en la cocina del piso, que ha roto por la fachada a través de la ventana, generando una densa humareda.

Los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han extinguido las llamas, procediendo a ventilar el humo. Sanitarios del SAMUR-Protección Civil han atendido a una mujer con quemaduras leves en las manos y una fuerte crisis de ansiedad, que no ha precisado traslado a ningún centro sanitario.

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han regulado el tráfico en la zona y han identificado a los vecinos mientras que miembros del servicio Samur Social han realojado a la familia cuya casa se ha incendiado.