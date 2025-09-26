Convocada una nueva manifestación este sábado en Madrid en defensa de la educación pública

Diversas organizaciones de la comunidad educativa han convocado una manifestación para este sábado 27 de septiembre bajo el lema “Defendamos la Educación Pública. Por una Escuela democrática e inclusiva”. La marcha comenzará a las 18:00 horas en la Plaza de Neptuno y recorrerá el eje hasta la sede de la Consejería de Educación, en la calle Alcalá 32.

La convocatoria parte de la Asamblea Marea Verde y cuenta con el respaldo de asociaciones de madres y padres, colectivos estudiantiles, sindicatos, plataformas ciudadanas, organizaciones sociales, feministas, ecologistas y partidos políticos del ámbito madrileño. El objetivo, señalan los convocantes, es “visibilizar el apoyo social a una educación pública inclusiva y de calidad”.

La manifestación se enmarca en un contexto de preocupación creciente entre sectores de la comunidad educativa tras diversos episodios recientes relacionados con el discurso de odio y la violencia. En concreto, se hace referencia a un acto en el Instituto San Isidro de Madrid y a otros incidentes como el ocurrido en Torre Pacheco, que, según los organizadores, reflejan una “emergencia social” que debe abordarse desde el ámbito educativo.

Entre las demandas planteadas, se incluye la protección de los entornos escolares frente a discursos discriminatorios, el respaldo al profesorado, alumnado y familias, así como el rechazo a cualquier forma de intimidación en los centros. Además, se pide que no se introduzcan en el currículo educativo contenidos que, a juicio de los organizadores, promuevan la guerra o vulneren los derechos humanos.

También se ha expresado oposición al incremento del gasto en armamento y se reclama una mayor inversión en servicios públicos como la educación, la sanidad o la vivienda.

La manifestación del sábado se presenta como el inicio del curso 2025-2026 con un llamamiento a la movilización y al compromiso colectivo por una educación pública “democrática, inclusiva y libre de exclusiones”.