La ciudad de Madrid aprobará estos dos festivos para 2026, que caerán en lunes y viernes

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid debatirá (y aprobará con la mayoría absoluta del PP) el martes, 30 de septiembre, los dos festivos locales que le corresponde fijar como entidad local de cara al calendario laboral de 2026.

Se trata de la festividad de San Isidro, el viernes 15 de mayo, y la festividad de Nuestra Señora de la Almudena, el lunes 9 de noviembre. Con ello, queda completo el calendario después de que el Gobierno regional fijase las 12 fechas festivas restantes para el año 2026, sin grandes puentes.

Por tanto, estas son las 14 fechas festivas en la ciudad de Madrid en 2026:

– 1 de enero (jueves), Año Nuevo.

– 6 de enero (martes), Epifanía del Señor.

– 2 de abril, Jueves Santo.

– 3 de abril, Viernes Santo.

– 1 de mayo (viernes), Fiesta del Trabajador.

– 2 de mayo (sábado) Fiesta de la Comunidad de Madrid.

– 15 de mayo (viernes), San Isidro.

– 15 de agosto (sábado), Asunción de la Virgen.

– 12 de octubre (lunes), Fiesta Nacional de España.

– 2 de noviembre (lunes), traslado de Todos los Santos.

– 9 de noviembre (lunes), Nuestra Señora de la Almudena.

– 7 de diciembre (lunes), traslado de Día de la Constitución Española.

– 8 de diciembre (martes), Día de la Inmaculada Concepción.

– 25 de diciembre (viernes), Natividad del Señor.

La competencia para fijar el calendario de festivos no laborables corresponde al Consejo de Gobierno, si bien esta cuestión se somete a consulta a los grupos parlamentarios representados en la Asamblea de Madrid, además de otras entidades e instituciones económicas y sociales más representativas de la región.